●アイテム

●詳細

定価が約9万円ほどで購入し、試着のみの使用で保管していました!

新品同様の状態で、かなりレアな商品になります!

素材がデニム生地ですので、自分で育てながら着用していくことが出来ます!

●サイズ表記

48

身幅 53cm

裄丈 68cm

肩幅 43cm

着丈 80cm

平置き実寸。

着画はお断りいたします。

●素材

コットン 98%

ポリウレタン 2%

●状態

試着のみ

●カラー

デニム

※写真の撮影環境やお使いの端末によって、現物と色味が異なる場合がありますのでご了承の上お買い求め下さい。

●配送

簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。

仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

●最後に

必ずプロフィールをご一読の上お買い求めください。

商品の情報 商品のサイズ L ブランド ディースクエアード 商品の状態 未使用に近い

