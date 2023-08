超安い キツネ メゾン レインボーフォックス Tシャツ クラシック Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

メゾン キツネ レインボーフォックス クラシック Tシャツ

サイズ:L

カラー:WHITE

2022年6月下旬頃に店舗にて購入致しました。

購入時のレシートもございますので、そちらもご希望でしたらお付け致します。

定価16500円

数回着用し、1度洗濯をしました。

その後、着用する機会がなく、丁寧に保管していました。

非常に綺麗な状態です。(新品未使用ではありません。)

※新品未使用ではございませんので、そちらをご理解いただける方のみご購入ください。

よろしくお願い致します。

イメージと違う、サイズが合わない等による返品・返金に応じる事はできません。

ご了承ください。

#MAISONKITSUNE #maisonkitsune

#メゾンキツネ

商品の情報 商品のサイズ L ブランド メゾンキツネ 商品の状態 未使用に近い

