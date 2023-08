カラー···ブラック

メガネやクリップオン自体にも高級感がありますが、付属品にも力が入っている所がとても素晴らしいと感じました。

サングラスレンズが取り外しできるので、メガネ、サングラス両方としてお使いいただけます!

鼻パッド付きの海外フレームは希少です!

テンプルの長さ 5.7インチ レンズ幅 2インチ ノーズ ブリッジの長さ

0.9インチ

アセテート フレーム

ラウンド フレーム

ブルー ライト ブロック レンズ

透明光学レンズ & ブラウン ソーラー クリップオン レンズ

UVA および UVB から保護

テンプルにセリーヌの署名

リファレンス : 4S210CPLB.38NO

【ブランド】

CELINE セリーヌ

【品番】CL40210U-CL

【カラー】ブラック 黒

【付属品】箱、専用ケース、メガネ拭き

詳細は写真にてお撮りしましたのでご確認宜しくお願い致します。

※ ショップで販売している商品は全て正規品であります。過去に多数のハイブランド品をお譲りしましたが、正規品以外であったことは一度もありません。 多くのお客様に満足して頂いていると自負しております。

※レシートやギャランティーなどは並行輸入品の為ございません。また"偽物ですか?" "ギャランティーはありますか?"等の質問は返答しませんので予めご了承ください。

商品の情報 ブランド セリーヌ 商品の状態 新品、未使用

