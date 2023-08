医学部学士編入予備校KALSの物理化学シリーズのDVD &テキストです。

力学テキスト&力学ワークブック(裁断済み)

熱力学・化学熱力学テキスト&熱力学・化学熱力学ワークブック(裁断済み)

原子物理・化学結合テキスト&原子物理・化学結合ワークブック(裁断済み)

KALS 物理化学シリーズDVD付フルセット



有機化学テキスト&有機化学ワークブック(裁断済み)

電磁気学・波動テキスト&電磁気学・波動ワークブック(未裁断)

過去にメルカリで購入した物ですが殆ど使用しませんでした。DVD動作確認済みです。

裁断済みのテキストが多い為、全体的に状態が悪いとしております。

発刊年度はDVDと異なりますが

原子物理・化学結合ワークブック以外は未裁断の本を付ける事も可能です。

お気軽に質問・相談等して頂けたらと思います。

商品の情報 商品の状態 全体的に状態が悪い

