お値下げしました♪

大増量タイプ! ボリュームMAX‼︎

■重要■

寒冷地の方、極度の寒がり方のみご購入をください‼︎

普通の方は、通常版で十分暖かいです。

暖 増量 高級 ホテル仕様 丸洗い 抗菌 防臭 掛布団 安心 清潔 日本製

通常版の羽毛布団より羽毛充填量を 400グラム増やした、大増量タイプの日本製 羽毛布団 ♪

ポーランド産の高級マザーグースを、贅沢に増量した羽毛布団です‼

高級羽毛布団!!ポーランド産ホワイトマザーグース!!

軽量生地の2層キルト羽毛布団ですので、軽いのに保温性抜群が特長です♪

あこがれのポーランド産ホワイトマザーグースの羽毛布団が、このお値段です。

カラー:26014ブルー

サイズ:150×210cm

側生地:ポリエステル80% 綿20%(軽量生地)

※ダイヤモンド起毛(ふわっと やわらか生地)

※トリセット加工(ダニシャット,静電防止,吸水速乾)

羽毛布団 シングル ポーランド産ホワイトマザーグース 大増量 26014ブルー

詰め物:ホワイトマザーグース93%

フェザー7%

(ポーランド産 ダウンパワー400dp以上440dp未満)

充填量:1.5kg(大増量タイプ)

仕様:2層キルト

ループ8箇所

ダウンプルーフ加工(羽毛の吹き出しを防ぐ加工)

ソフトバック(不織布)に入れてお届けさせて頂きますので、シーズンオフの収納に便利ですよ♪

付属:ロイヤルゴールドラベル、原産地説明書、GFラベル、補修布 他

日本の羽毛工場で、羽毛の洗浄、乾燥、パワーアップ加工、オゾンクリーン加工を施し、一枚一枚丁寧に手作業で吹き込んだ羽毛布団。

■ポーランド産ホワイトマザーグースダウン■

ヨーロッパ大陸の恵まれた厳しい寒さの気候と、伝統的な飼育法により育てられたポーランド産ホワイトグースダウンは、広々とした農場で、のびのびと育てられた鳥から採取される最高級の羽毛です。独特の優れた保温性と資質を持ち、世界的に名声を得ています。

2層キルト(ツインキルト)とは、布団の中を上層と下層に仕切り、かつそれぞれマス目の数を変えることによって温かい熱を、より外に逃がしにくいキルト方法です。

側生地の軽量生地は、ダイヤモンド起毛が施されておりますので、ふわっとやわらか肌触りが特長です。

ダニを通過させない等の多機能生地です♪

極上の眠りを お楽しみください♪

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

