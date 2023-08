ご覧いただきありがとうございます♪

ご覧いただきありがとうございます♪❤ Canon キャノンeos kiss x2❤51これから一眼レフをはじめたい方におすすめ♪重さがたった475gの小型軽量モデル♪一眼レフ初心者さんでも安心!操作性がシンプルで直感的な操作がしやすいと好評です♪約1220万画素CMOSセンサー搭載で高画質✨画像処理エンジン DIGIC Ⅲを搭載♪ライブビュー撮影も可能♪かんたん撮影ゾーンが充実!✨スマホでは難しいシーンでもプロ級の写真が撮影できます♪「全自動」「ポートレート」「風景」「クローズアップ」「スポーツ」「夜景ポートレート」「ストロボ発光禁止」以上の7つから最適なシーンを選べば、どなたでもラクに綺麗な写真が撮れます♪さらに標準ISレンズとのセットです♪お花や旅行のスナップ写真などに最適✨手ぶれ補正付きなので安心です♪✴ 4つのオススメポイント✴▶︎▷届いてすぐに使えるセットでお届けします✨▶︎▷スマホ転送OK✨SDカードリーダー付き!SNSやLINEへ即座に簡単シェア♪※ iPhone用かAndroid用(タイプ-c)のどちらかひとつお選びください♪▶︎▷全国どこでも送料無料♪入金確認後、24時間以内に発送いたします✨商品のクリーニング&丁寧な梱包でお届けします✨▶︎▷初期不良(商品到着後7日間以内)の返品や返金にもしっかり対応いたします♪✨✴コンディション✴外観▶︎▷使用にともなう細かなスレと塗装剥がれが少しありますが、目立つような大きなキズやカケなどはありません♪光学▶︎▷レンズ内は使用にともなうチリと極小のカビがありますが、撮影にはまったく影響ありません♪ファインダー内は極小のゴミが一点ありますが、視認性にはまったく問題ありません♪動作▶︎▷各動作スムーズです♪✴お届けするセット内容✴▶︎▷カメラ本体▶︎▷標準レンズEF-S 18-55mm IS▶︎▷充電器▶︎▷バッテリー❤️おまけ❤️▶︎▷新品SDカードリーダー▶︎▷新品SDカード32GB!(大容量✨)▶︎▷新品エアブロアー▶︎▷新品マイクロファイバー❅ 別のサイトでも同時に出品しておりますので突然出品を取り下げる場合がございます初心者さん・女性向けカメラ出品中♪#はるcamera

