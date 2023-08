【送料無料!】

アンティーク 壁掛け鏡 ヴィンテージ レトロ インテリア アート アメリカン雑貨

送料無料ですが発送方法は佐川急便の宅配便を利用しますので、お荷物追跡、補償も付いておりますので安心です。

【値下げに関して】

大幅な値下げはできませんが、少しくらいなら値下げ可能です。値下げをご希望の方はコメント欄よりメッセージをお願いします。

素敵なウッドカービングウォールミラー。

木味が雰囲気の良い木彫りフレームは、大きな家具に負けない存在感ある姿。

リビングやお店などの空間作りに活躍してくれます。

※画像のインテリア、小物類、服飾品など出品物以外は付属致しません。

サイズ

H78.5×W48×D3cm

※採寸、寸法は多少の誤差がある場合がございます。

カラー

ダークブラウン系

素材、材質、品質

無垢材ウッドフレーム

年代、年式

1960~1970年代頃

コンディション

画像のようにフレーム左上部分に木の亀裂がみられますが主観では然程気にならない程度かと思います。その他、古いお品ですので傷、擦れ、汚れ、錆等みられますが経年の割に、全体的なコンディションは比較的良好で、 まだまだ十分ご使用頂けるお品かと思います。感覚には個人差御座いますので、念のため、気になる方、神経質な方はご購入をお控えくださいませ。あくまでヴィンテージ品ということをご理解の上、ご購入お願い致します。

※プロフィールを必ずお読み頂き、 ご購入をお願い申し上げます。ご購入頂きました時点で承諾済みとさせて頂き、お取引を進めさせて頂きます。

鏡枠素材...木製

鏡面数...1面

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

商品の情報 商品の状態 傷や汚れあり

