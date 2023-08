ご覧いただきありがとうございます♪

大変人気になります♪早い者勝ち♪必見!!お買い得♪

◇コメントなし&即購入OKです◇

✨☆商品説明☆✨

・ペンタックス 【M42マウント】のレンズです☆

・50mmのレンズは、標準レンズと呼ばれる扱いやすい長さのレンズです♪

・オールドレンズならではの、フレアやゴーストを活かした撮影が楽しめます☆

・F1.4のとっても明るい単焦点オールドレンズ♪♪

・【インスタ映え】するエモい美しいボケ具合が撮影出来ます♥️

・ソニー、オリンパス、パナソニックのミラーレス機などに使えるメジャーで魅力的なオールドレンズです♪

※デジタル一眼レフ、ミラーレスにはマウントアダプターが必要になります。

是非!この機会に手に入れてみてください♪

⭐<コンディション>⭐

【ボディ外観】

経年の割りにキレイな外観です♪

【レンズ内】

強い光を当てると、後玉にスレキズ・カビ跡が少々ありますが、通常撮影では特に影響ありませんでした^ ^

※逆光時では、甘くエモい優しいタッチの描写になる可能性がございます。

【動作チェック】

ヘリコイド・絞り羽根などの動作に問題はありません♪

油染みもありませんのでご安心下さい♪

♥️<付属品>♥️

・本体

・フロントキャップ

・リアキャップ

他にも多数カメラを出品していますので是非ごらんになっていってくださいね♥️

#リンcamera

最後までご覧いただきありがとうございます(^^)

2023a110

#ボケ #インスタ映え #オールドレンズ

#ペンタックス #エモい

#タクマー #Takumar

#フレアゴースト

#nikon #sony #Canon

#Super Takumar 50mm f1.4

#PENTAX

商品の情報 商品のサイズ ペンタックスKマウント ブランド ペンタックス 商品の状態 やや傷や汚れあり

