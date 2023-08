デッドストック 80年代 USA製 コンバース SKIDGRIP LOW スキッドグリップ

アメリカ製

■カラー:ホワイト

■サイズ:us12 30.5cm

経年変化でオフホワイトとつま先には茶色のシミが有り良い雰囲気になっております。

■箱無し

ヴィンテージ にご理解ある方のみご検討ください。

大切に保管しております。

ヴィンテージの為多少の汚れ等理解して頂ける方にお願いいたします。

素材···キャンバス

カラー···ホワイト

柄・デザイン···無地

スニーカー型···ローカット

履き口···紐

#vintage

#ヴィンテージ

#ヴィンテージコンバース

#USARMY

#コンバース

#anatomica

#ロッキーマウンテンフェザーベッド

#ブルックスブラザーズ

#スキッドグリップ

#スリーラバーズ

商品に関するコメントもお気軽にお問い合わせ下さい。

カラー···ホワイト

メインカラー···ホワイト

スニーカー型···ローカット(Low)

シーン···テニス

商品の情報 商品のサイズ 30.5cm ブランド コンバース 商品の状態 新品、未使用

