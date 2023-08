パーティを彩るご馳走や Fender Made In Japan Hybrid II テレキャスター エレキギター

Fender Made In Japan Hybrid II Telecaster -Black / Rosewoodです。

2023年4月にバンド活動用に購入したのですが、必要なくなったため出品します。

購入後、ケースに入れて保管していただけの新品、未使用品です。ピックガードの保護シート等も剥がしておりませんし、傷や汚れ等も勿論見当たりません。

付属品、保証書全て揃っています。

ボディ : Alder

ボディフィニッシュ : Gloss Polyurethane

ボディシェイプ : Telecaster

ネック : Maple

ネックフィニッシュ : Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Front

ネックシェイプ : Modern "C"

スケール : 25.5" (648 mm)

フィンガーボード : Rosewood

フィンガーボードラジアス : 9.5" (241 mm)

フレット数 : 22

Fender Made In Japan Hybrid II Telecaster -Black / Rosewoodです。2023年4月にバンド活動用に購入したのですが、必要なくなったため出品します。購入後、ケースに入れて保管していただけの新品、未使用品です。ピックガードの保護シート等も剥がしておりませんし、傷や汚れ等も勿論見当たりません。付属品、保証書全て揃っています。ボディ : Alder ボディフィニッシュ : Gloss Polyurethaneボディシェイプ : Telecasterネック : Mapleネックフィニッシュ : Satin Urethane Finish on Back, Gloss Urethane Finish on Frontネックシェイプ : Modern "C"スケール : 25.5" (648 mm)フィンガーボード : Rosewoodフィンガーボードラジアス : 9.5" (241 mm)フレット数 : 22

