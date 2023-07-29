殿堂 phatrnk 萩原京平　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLABORATION COLLECTION

【美品】オフホワイト クロスアロー Tシャツ 迷彩 カモフラ 半袖



【希少カラー】シュプリーム☆スモールボックスロゴ半袖Tシャツ 入手困難

RIZINファイター 萩原京平が4/1 RIZIN.41 入場時に着用したアイテムが販売開始！

bode ビッグtシャツ

萩原京平といえば身体に施されたTATTOOが特徴的ですが、今回のPHATRNK TATTOO LOGOは実際に彼のTATTOOを担当する彫師が書き上げた唯一無二のデザインとなっております。

✨美品✨Vivienne Westwood 半袖Tシャツ 50 XLサイズ



【アメリカ古着❗️】90s ヘインズ 赤ロゴ 5星 Tシャツ XL ビッグサイズ

更に今回は入場時に着用していたアイテムのBLACK verも同時発売。

【★一期一会の古美術品★様専用】LV未使用タグ付きTシャツメンズXL

PHATRNKと萩原京平の共にリンクするイメージを融合させたハイブリッドなコレクションとなっております。

2枚セット売り！COMME des GARCONS ハートロゴ カットソーメンズ



【新品・未使用】Supreme シュプリーム Small Box Logo T

《PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLAB TEE》

ozzfest2001 オズフェス2001 Tシャツ

COLOR / WHITE

【希少デザイン】ヒステリックグラマー☆ヒスガール入りTシャツ 袖切り替え

SIZE...S/M/L/XL/2XL

フルーツオブザルーム プリントTシャツ



SUPREME Printed Stripe S/S (Blue)

【素材】

Supreme Hardies Dog Tee L ◎

COTTON 100% オープンエンド糸

未使用 90s シンプソンズ Tシャツ メンズ XLサイズ 半袖

7.2 oz

80s fruit of the room U2 T-Shirt

襟元：ダブルステッチ仕様

SAINT M×××××× 23SS BJ_SS TEE/REVENGE

脇仕様：丸胴仕様

【人気即完売】Supreme スモールボックスロゴ 半袖Tシャツ M 黒



《希少》Y-3 ワイスリー adidas アディダス☆Tシャツ 2XL

【SIZE】

国内正規品 クロムハーツ 東京銀座 スクロールロゴ ダガープリント Tシャツ

着丈(cm) S/66.0 M/69.0 L/73.0 XL/76.0 2XL/81.0

Y-3 Roland Garros シャツ

身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/58.0 2XL/63.0

クロムハーツ tシャツ

肩幅(cm) S/41.0 M/45.0 L/48.0 XL/53.0 2XL/57.0

【美品】90s USA製 ヴィンテージ モンゴメリー Tシャツ 黒 XL 激レア

袖丈(cm) S/19.0 M/20.0 L/21.0 XL/22.0 2XL/23.0

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLABORATION COLLECTIONRIZINファイター 萩原京平が4/1 RIZIN.41 入場時に着用したアイテムが販売開始！萩原京平といえば身体に施されたTATTOOが特徴的ですが、今回のPHATRNK TATTOO LOGOは実際に彼のTATTOOを担当する彫師が書き上げた唯一無二のデザインとなっております。更に今回は入場時に着用していたアイテムのBLACK verも同時発売。PHATRNKと萩原京平の共にリンクするイメージを融合させたハイブリッドなコレクションとなっております。《PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLAB TEE》COLOR / WHITESIZE...S/M/L/XL/2XL【素材】COTTON 100% オープンエンド糸7.2 oz襟元：ダブルステッチ仕様脇仕様：丸胴仕様【SIZE】着丈(cm) S/66.0 M/69.0 L/73.0 XL/76.0 2XL/81.0身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/58.0 2XL/63.0肩幅(cm) S/41.0 M/45.0 L/48.0 XL/53.0 2XL/57.0袖丈(cm) S/19.0 M/20.0 L/21.0 XL/22.0 2XL/23.0

商品の情報 商品のサイズ L 商品の状態 新品、未使用

Tシャツ jordanアップルバム "The Phuncky Boy" T-shirtVerdy Wasted Yourh × Coachellaコラボ Tシャツ 黒クロムハーツ スター 半袖Tシャツ Mサイズ