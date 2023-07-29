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殿堂 phatrnk 萩原京平　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

商品の説明

PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLABORATION COLLECTION
【美品】オフホワイト　クロスアロー　Tシャツ　迷彩　カモフラ　半袖

【希少カラー】シュプリーム☆スモールボックスロゴ半袖Tシャツ 入手困難
RIZINファイター 萩原京平が4/1 RIZIN.41 入場時に着用したアイテムが販売開始！
bode ビッグtシャツ
萩原京平といえば身体に施されたTATTOOが特徴的ですが、今回のPHATRNK TATTOO LOGOは実際に彼のTATTOOを担当する彫師が書き上げた唯一無二のデザインとなっております。
✨美品✨Vivienne Westwood 半袖Tシャツ 50 XLサイズ

【アメリカ古着❗️】90s ヘインズ　赤ロゴ　5星　Tシャツ　XL ビッグサイズ
更に今回は入場時に着用していたアイテムのBLACK verも同時発売。
【★一期一会の古美術品★様専用】LV未使用タグ付きTシャツメンズXL
PHATRNKと萩原京平の共にリンクするイメージを融合させたハイブリッドなコレクションとなっております。
2枚セット売り！COMME des GARCONS ハートロゴ カットソーメンズ

【新品・未使用】Supreme シュプリーム Small Box Logo T
《PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLAB TEE》
ozzfest2001 オズフェス2001 Tシャツ
COLOR / WHITE
【希少デザイン】ヒステリックグラマー☆ヒスガール入りTシャツ 袖切り替え
SIZE...S/M/L/XL/2XL
フルーツオブザルーム プリントTシャツ

SUPREME Printed Stripe S/S (Blue)
【素材】
Supreme Hardies Dog Tee L ◎
COTTON 100%　オープンエンド糸
未使用 90s シンプソンズ Tシャツ メンズ XLサイズ 半袖
7.2 oz
80s fruit of the room U2 T-Shirt
襟元：ダブルステッチ仕様
SAINT M×××××× 23SS BJ_SS TEE/REVENGE
脇仕様：丸胴仕様
【人気即完売】Supreme スモールボックスロゴ 半袖Tシャツ M 黒

《希少》Y-3 ワイスリー adidas アディダス☆Tシャツ 2XL
【SIZE】
国内正規品 クロムハーツ 東京銀座 スクロールロゴ ダガープリント Tシャツ
着丈(cm) S/66.0 M/69.0 L/73.0 XL/76.0 2XL/81.0
Y-3 Roland Garros シャツ
身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/58.0 2XL/63.0
クロムハーツ tシャツ
肩幅(cm) S/41.0 M/45.0 L/48.0 XL/53.0 2XL/57.0
【美品】90s USA製 ヴィンテージ モンゴメリー Tシャツ 黒 XL 激レア
袖丈(cm) S/19.0 M/20.0 L/21.0 XL/22.0 2XL/23.0

Tシャツ　jordan

商品の情報

商品のサイズL
商品の状態新品、未使用

アップルバム "The Phuncky Boy" T-shirt

Verdy Wasted Yourh × Coachellaコラボ Tシャツ 黒

クロムハーツ　スター 半袖Tシャツ Mサイズ
PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLABORATION COLLECTIONRIZINファイター 萩原京平が4/1 RIZIN.41 入場時に着用したアイテムが販売開始！萩原京平といえば身体に施されたTATTOOが特徴的ですが、今回のPHATRNK TATTOO LOGOは実際に彼のTATTOOを担当する彫師が書き上げた唯一無二のデザインとなっております。更に今回は入場時に着用していたアイテムのBLACK verも同時発売。PHATRNKと萩原京平の共にリンクするイメージを融合させたハイブリッドなコレクションとなっております。《PHATRNK × "KYOHEI HAGIWARA" COLLAB TEE》COLOR / WHITESIZE...S/M/L/XL/2XL【素材】COTTON 100%　オープンエンド糸7.2 oz襟元：ダブルステッチ仕様脇仕様：丸胴仕様【SIZE】着丈(cm) S/66.0 M/69.0 L/73.0 XL/76.0 2XL/81.0身幅(cm) S/47.0 M/52.0 L/55.0 XL/58.0 2XL/63.0肩幅(cm) S/41.0 M/45.0 L/48.0 XL/53.0 2XL/57.0袖丈(cm) S/19.0 M/20.0 L/21.0 XL/22.0 2XL/23.0

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商品の状態新品、未使用

殿堂 phatrnk 萩原京平　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

47分钟前

殿堂 phatrnk 萩原京平　tシャツ Tシャツ/カットソー(半袖/袖なし)

¥19,000 ¥14,250

(税込) 送料込み
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PHATRNK萩原京平コラボTシャツ 送料込 www.lia.org.ls

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○待望の再入荷｜ 萩原京平 Tシャツ Tシャツ - PHATRNK - mmelehyani.com

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