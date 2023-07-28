祝開店！大放出セール開催中 【新品】ソフトテニスボール7ダース(ノーブランド) ボール

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〇ノーブランド ソフトテニスボール7ダース(84球)

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○空気入れの有無、球数などご購入前にお気軽にご相談下さい

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ボールによっては小さな傷等ある場合もございますが、普段の練習には問題なく使用できます。

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商品の情報 商品の状態 新品、未使用

新品未使用♪24時間以内に発送します。※梱包作業はアルコール消毒してから行っております〇ノーブランド ソフトテニスボール7ダース(84球)○バルブ式○即購入大歓迎○送料無料・匿名配送○値下げ交渉不可○ボールは空気を抜いて配送(梱包直前に空気を抜きます)○袋や元々の箱は付属しません○空気入れの有無、球数などご購入前にお気軽にご相談下さいボールによっては小さな傷等ある場合もございますが、普段の練習には問題なく使用できます。☆まとめ割引まとめ買いで割引致します。以下のハッシュタグから出品中の商品を確認できますのでご覧下さい！#mobirinテニスボールシリーズは#mobirintennis をご確認下さい♪

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