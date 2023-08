【返品交換不可】 本日規制前最終日！明日はもう買えません！フル電動自転車　モペット　48V15Ah 自転車本体

沢山のご愛顧ありがとうございました!

高スペック型ラスト在庫2台となりました、これを見逃すと後悔します、他社同等品より確実に安く丈夫です。

もし、フル電動自転車を買う予定ならこの商品を買わない理由がありません。

バッテリーは大容量の15Ah

他社製品の2.5倍

当然、航続距離やハイパワーの持続時間も長いです。

以下 ↓ 特筆すべき点

◆経費削減を徹底しているため低価格

◆すでに世界中で使用されているため、信頼性が高い。(Amazonで星4.5)

◆低価格なのに、他社より高性能・高機能

◆玄関やエレベーターにも楽々入る小型タイプ(折りたたむと180サイズ段ボール以下!)

商品説明

・400Wインホイールモーター

・前後ディスクブレーキ

・高輝度LEDヘッドライト

・回生充電機能

・強化チューブレスタイヤ

・キーレスエントリー

・防犯装置(動かすと警報がなります。)

・大容量バッテリー48V15Ah

・スピードメーター

・ウインカー

・ブレーキランプ

・スマホホルダー

・USB端子

・折り畳み機構

・合金製ホイール

・サスペンション

・持ち運び可能なバッテリー

・家庭用コンセントで充電

■公道を走ってもよいのか?

原動機付自転車扱いになります。

普通自動車免許や原動機付自転車が運転できる免許が必要です。

又、ナンバー登録・自賠責保険加入が必要です。

※道路交通法上運転時にはヘルメットの着用義務があります

■ナンバー登録の方法は難しい?

50cc扱いの為市役所で完結するので比較的簡単です。

下記3点を用意して市役所にいき手続きすれば取得できます。

・販売証明書(商品と同梱してお送りします)

・印鑑

・本人確認書類(免許証などの身分証)

■自賠責保険の加入はどのようにすればよい?

大手コンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機や複合端末で加入することができます。

■ 付属品

バイク本体(バッテリー付き)、高速充電器、メインキー2本、リモコン2個、バッテリー用盗難鍵2本

■ 送料について

送料込み

■ 注意事項

★商品の特性より運輸中に突き当たる、摩損などことは避けられません。軽い傷をつくこともございます。ご理解賜りますようお願い申し上げます。

★フレームの内部等に軽い錆が浮くことがありますがご了承ください

★ご自身での整備が必要です。

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

