KORG MIKU STOMP 初音ミクエフェクターです

即購入OK

((商品説明))

使う予定が無さそうなので出品します。

未使用品です。

動作確認だけ行い暗所で保管してあります。

付属品、説明書等画像にあるものが全てです。

数年間保管していたため、本体に多少のキズ、説明書に破れ等ございます。

画像にてご確認下さい。

((商品について))

『MIKU STOMPは、入力したギター・サウンドのとおりに初音ミクが歌うギター用コンパクト・エフェクターです。

ご使用のギターを接続するだけで、簡単に初音ミクに歌わせることができます。

サウンドの核となる音声合成技術は、ヤマハ製新世代音源NSX-1による“eVocaloid?”を搭載。

打ち込みや鍵盤とは違ったギターならではの奏法により、簡単に表情豊かな初音ミクの演奏を楽しめます。

MIKU STOMPは、本体にプリセットされた歌詞パターン以外にも、任意の歌詞を歌わせることも可能なユーザー・エリアを用意。

操作は簡単で、専用iPhoneアプリ「Lyrics for MIKU STOMP」で入力したテキスト・データをギターのピックアップから流し込み、あとはギターを弾くだけ。

オリジナルの歌詞に合わせて初音ミクが瞬時に歌い出します。ユーザー・エリアは最大約6,000文字(※)まで対応していますので、1曲分の歌詞を丸ごと入力することも可能です。

※ひらがな、カタカナでの入力になります。』

詳細をご確認の上ご購入願います。

値下げ交渉、専用出品承ります。

ご検討の程宜しくお願いいたします。

KORG MIKU STOMP

コルグ ミクストンプ

初音ミク エフェクター

#KORG

#YAMAHA

KORG MIKU STOMP 初音ミクエフェクター

#MIKUSTOMP

#stompbox

#eVocaloid

#エフェクター

#ペダル

#初音ミク

#コルグ

#ヤマハ

#バンド機材

#初音ミクエフェクター

#KORG MIKU STOMP 初音ミクエフェクター

#KORG MIKU STOMP

商品の情報 商品の状態 未使用に近い

