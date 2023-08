2022高い素材 タグ付き✩ ✩新品未使用品 ヴィヴィアンウエストウッド ビビアン マフラー マフラー

ヴィヴィアンウエストウッドのマフラーになります。(写真のもの)

タグ付きの新品未使用品です。

紺、緑、オレンジのコントラストがとても素敵なマフラーです✩.*˚

ヴィヴィアンのマークがさり気なくてかわいらしいです(⸝⸝´꒳`⸝⸝)

購入時の袋に入れ、保管しておりましたが素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。

⭕即購入OKです!

⭕お値下げ可能です!

お気軽にコメントをいただけますと幸いです(*^^*)

※水濡れ防止などの対策はできる限りさせていただきますが、配送中の事故や破損などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。

ヴィヴィアン

ヴィヴィアンウエストウッド

ウエストウッド

ビビアン

ビビアンウエストウッド

ヨークス

マフラー

タグ付き

タグ

商品の情報 ブランド ヴィヴィアンウエストウッド 商品の状態 新品、未使用

ヴィヴィアンウエストウッドのマフラーになります。(写真のもの)タグ付きの新品未使用品です。紺、緑、オレンジのコントラストがとても素敵なマフラーです✩.*˚ヴィヴィアンのマークがさり気なくてかわいらしいです(⸝⸝´꒳`⸝⸝)購入時の袋に入れ、保管しておりましたが素人保管のため神経質な方は御遠慮ください。⭕即購入OKです!⭕お値下げ可能です!お気軽にコメントをいただけますと幸いです(*^^*)※水濡れ防止などの対策はできる限りさせていただきますが、配送中の事故や破損などにつきましては責任を負いかねますのでご了承ください。ヴィヴィアンヴィヴィアンウエストウッドウエストウッドビビアンビビアンウエストウッドヨークスマフラータグ付きタグ

