【冬バーゲン★特別送料無料！】 花柄　未使用 COACH ショルダーバッグ　ポシェット　スマホケース コーチ ショルダーバッグ

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ツイステ / エンブレムバッグ イグニハイド
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レアな花柄デザインの、ミニショルダーバッグ‼️
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花柄のコンパクトなショルダーバッグ。
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【お知らせ】プロフ必読‼️ ❣️発送は７月２日の夜以降になります。 ご理解のある方のみご購入を宜しくお願い致します 詳しくはプロフをお読みください❣️未使用❣️ レアな花柄デザインの、ミニショルダーバッグ‼️ 可愛いサイズ❣️ COACH ショルダーバッグスマホケースにもなります(^O^)1,000円OFF 更に1,000円OFF13,980円 → 12,980円 → 11,980円コメント等でも即購入者優先 ダークブラウンのシグネチャー柄に、花柄のコンパクトなショルダーバッグ。ショルダー紐とアクセントがレッドの本革で素敵。ゴールドの馬車柄＆ロゴが刻印されたプレートが、表面前面に付いています。二箇所のファスナーでマチがあります。小さめですので、よくサイズをご確認ください。斜め掛け、肩掛け可能。お買物、旅行等にいかがですか？スマホケースにもなります。荷物が少ない方にお勧め、とてもお洒落です。中の色はレッドです。横浜の正規店で購入。自宅保管の未使用品❣️擦れ、汚れ、傷等はないと思います。中も綺麗です。見落としがありましたらごめんなさい。完璧を求める方、神経質な方等は購入をご遠慮ください。サイズ 縦11.5 × 横 19.5× マチ 4 cm素人検品、自宅保管等、ご理解のある方のみご購入宜しくお願い致します。#COACH #コーチ #ショルダーバッグ #財布#バッグ #シグネチャー柄 #レッド #本革 #レザー #ダークブラウン #ブラック #ブラウン#斜め掛け #肩掛け #ポシェット #旅行#花 #花柄 #お花柄 #スマホケース 95