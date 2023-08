★素材★

★素材★表地: 100% 羊毛; 裏地: 100% ナイロン; フード裏地: 100% ナイロン; 詰物: 90% ダウン, 10% フェザー★カラー★ブラック★詳細★メンズダウンジャケット防水ナイロンを使用ボーダー状キルティングにダウンパディングエラスティックドローストリング付フード長そでにエラスティックカフスジッパー付きビッグポケット前面はダブルスライダージッパーでクローズフード内面とクロージャーはロゴ入りグログラン仕上げそでにMonclerシリコンロゴショート丈着丈肩幅胸囲袖丈064.7cm43.0cm101.0cm60.7cm167.6cm45.0cm109.0cm64.1cm267.8cm46.0cm113.0cm65.8cm370.5cm47.0cm117.0cm67.5cm473.2cm48.0cm121.0cm68.5cm573.4cm49.0cm125.0cm69.5cm676.1cm51.0cm133.0cm70.5cm776.3cm53.0cm141.0cm71.5cm購入して2シーズンですがあまり出番が無いため着用回数少ないです。ほつれ等ありません。サイズ2興味ある方どうぞ

