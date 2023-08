一番くじ ドラゴンボール EX 摩訶不思議大冒険

・D賞 MASTERLISE ピラフ & ドラゴンボール フィギュア

・E賞 MASTERLISE シュウ & マイ フィギュア

【新品未開封品】 国内正規品

2種2点セット

※プロフィール欄の自己紹介をご一読頂き、ご了承の上ご購入をお願いいたします。

店頭販売品につき、スレ傷・ヘコミ等がある事がございます。

状態は画像にてご確認お願い致します。

未開封品ですので内部の不具合等は対応出来かねます。

プチプチ+リサイクル段ボール梱包にて発送いたします。

コンビニ支払の場合、購入から24時間以内にお支払い下さい。

期限を過ぎると購入者都合でキャンセル致します。

上記内容をご了承の上、ご購入をお願い致します。

人気タイトル...ドラゴンボール

フィギュア種類...完成品フィギュア

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

