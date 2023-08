♦︎商品をご覧いただきありがとうございます

【一度着用のみ】pot and tea 釦たくさん襟付きブラウス ホワイト L



✔️アイテム

acne studious アクネストゥディオズ

シャツワンピース ストライプシャツ 大きいサイズ

【新品】cen. アシメパイピングブラウス

ノーカラー カラーレス モロッコ製 コットン

✔️カラー

○ 青 / ブルー

✔️サイズ

♦︎記載サイズ : 44

♦︎肩幅 : 約 41

♦︎身幅 : 約 49

♦︎着丈 : 約 93

♦︎袖丈 : 約 63

【cm】

✔️材質

綿 100%

✔️商品状態

【本商品】

♦︎B

【内訳詳細】

S 【新品】

A 【未使用に近い】

AB【かなり美品】

B 【目立つ傷汚れなし】

C 【多少の使用感あり】

D 【傷や汚れあり】

✔️配送

【送料無料】

メルカリ便の匿名配送での配達で

到着まで追跡機能があり安心です(^^)

※らくらく→ゆうゆうに変更することが

✔️購入元

ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

商品の情報 商品のサイズ 2XL(3L) ブランド アクネストゥディオズ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

♦︎商品をご覧いただきありがとうございます【即購入大歓迎】そのままご購入いただけます(^^)#kuraアパレル で検索していただけると他の商品も見れますので是非ご活用ください♪✔️アイテムacne studious アクネストゥディオズシャツワンピース ストライプシャツ 大きいサイズノーカラー カラーレス モロッコ製 コットン✔️カラー○ 青 / ブルー✔️サイズ♦︎記載サイズ : 44♦︎肩幅 : 約 41♦︎身幅 : 約 49♦︎着丈 : 約 93♦︎袖丈 : 約 63【cm】※素人寸法ですのでご了承ください。※着画は承っておりません✔️材質綿 100%✔️商品状態【本商品】♦︎B 【内訳詳細】 S 【新品】 A 【未使用に近い】 AB【かなり美品】 B 【目立つ傷汚れなし】 C 【多少の使用感あり】 D 【傷や汚れあり】※個人の主観であることをご理解ください✔️配送【送料無料】メルカリ便の匿名配送での配達で到着まで追跡機能があり安心です(^^)※らくらく→ゆうゆうに変更することがございますので予めご了承ください。✔️購入元ブランドリユース店、日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入した鑑定済みの正規品です。

