くらしを楽しむアイテム まほやく 魔法使いの約束 ウエハース 92枚 ミスラ カード キャラクターグッズ

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魔法使いの約束 まほやく ウエハース カード ミスラ 92枚になります。未開封の未使用ですが自宅保管品につきパッケージなどに痛みがあります。初期傷などの細かなスレ傷や汚れや初期不良など気になる方や完璧を求める神経質な方は御遠慮ください。管理番号じ1写真2のようにまとめて袋に入れてプチプチに包み封筒に入れてゆうパケットポストにて発送します。数が多いので折り曲げ防止は無しになりますがゆうパケットポストの箱に入れて欲しい場合は+60円にて受け付けます。バラ売りは不可。他にも関連グッズを出品しています。まとめ買いで値下げします。#nameのまほやく↑こちらから他の関連グッズを見る事が出来ます。

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