ご覧頂きありがとうございます。

【新品】FOXEY トップス シャツ

他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。

TODAYFUL Paisley Sleeveless Tunic 新品

#ヒーツアパレル

エトレトウキョウ リネンバルーンブラウス



ルネ♡パール リボンタイブラウス

□ブランド名□

美品 theory luxe HUDSON ウォッシャブルブラウス ベージュ38

LEONARD FASHION レオナール ファッション

SEVEN TEN by MIHO KAWAHITO フローラル パフスリーブ



1回着用 Sacai 半袖シャツ

□商品名□

【美品】トゥジュー インディゴコットンフラワーパッチワークブラウス

ポロシャツ

ATON wool tropical shirt シャツ ブラウス



ケープフリルブラウス ¥14,300税込

□仕様□

TO BE CHIC 茶色に白ドットトップス

花柄 ボタニカル柄

よっしゃ様専用♡

肩パッドあり

期間限定お値下げ中!完売品‼︎ シェリエ ドットツイードヘプラムトップス

オープンカラー

AEWEN MATOPH トップス



極美品 マディソンブルー J.BRADLEY SHIRT リネン100% 白

□素材□

【新品】タマキニイメ suton-T SHORT ❷ブラウン系

コットン100%

【AMICA kids】COUTURE BLOUSE PINK



売約済み おまとめ オペークドットクリップ プルオーバー ブラウス

□カラー□

週末限定価格・最終 未使用タグ付 45rpm カディ刺繍ノースリーブブラウス

ホワイト マルチカラー

新品 UN3D. テープギャザーブラウス ブラック ノースリーブ シャーリング



シャネル デニムジャケット マトラッセ ブラウス カーディガン ディオール

□表記サイズ□

beautiful people ビューティフルピープル シルクブラウス

サイズL

alice+olivia 花柄 ノースリーブブラウス ボウタイ XS



MUVEIL ミュベール ビジューシャツ

□実寸サイズ□

FUMIKA UCHIDA BIB SHIRT

着丈:55㎝

ブラウス SET 夏 LOVE

身幅:47㎝

LOEWE ロエベ ハウル カルシファーポケットTシャツ L_bcxz

肩幅:39㎝

新品 FRAME フレーム 黒オーガンジー パフスリーブ ブラウス L

袖丈:23㎝

LOHEN ローヘン【2023SS予約販売商品】スクエアケープカットソー

※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。

イッセイミヤケ プリーツ加工カットソー

※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。

❤人気新作 新品 Sandro ブラウス



シェリエ チェックブラウス

□コンディション□

SAIL POCKET SMOCK BLOUSE L/S

特に目立つ様な傷や汚れは見当たりません。

Whim Gazette✨リネンノースリネックギャザーブラウス ブラック

綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。

styling/ スタイリング【シトウレイコラボ】ボウタイトップス



フォクシーニューヨーク バックリボン Tシャツ 新品未使用品 タグ付きfoxey

※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。

DOLCE&GABBANA D&G ノースリーブシャツ シャツ

又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。

新品 Bottega Veneta ボッテガヴェネタ コットンシャツ IT40

それでは、どうぞ宜しくお願い致します。

美品 45r 綿麻ダンガリー カットワークブラウス



トッカ未使用

A2041

ENFOLD エンフォルド タイプライタータックノースリーブシャツ 白 ホワイト

素材...コットン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ご覧頂きありがとうございます。他にも色々出品していますので、宜しければご覧下さい。#ヒーツアパレル□ブランド名□LEONARD FASHION レオナール ファッション□商品名□ポロシャツ□仕様□花柄 ボタニカル柄肩パッドありオープンカラー□素材□コットン100%□カラー□ホワイト マルチカラー□表記サイズ□サイズL□実寸サイズ□着丈:55㎝身幅:47㎝肩幅:39㎝袖丈:23㎝※実寸サイズにつきましては、多少の誤差はご了承ください。※表記サイズだけでなく、実寸のサイズをご確認ください。□コンディション□特に目立つ様な傷や汚れは見当たりません。綺麗な状態ですので、まだまだ永くご愛用頂けるお品物です。※汚れ等は出来るだけ写真にて掲載しております。画像をご確認ください。又、写真には収めきれないものについては、状態の欄に記入しております。それでは、どうぞ宜しくお願い致します。A2041素材...コットン

商品の情報 商品のサイズ L ブランド レオナール 商品の状態 目立った傷や汚れなし

sheller シェリエ ラッフルシャツ3.1philliplim 小花柄トップスエルメス★ ベージュ系★華やぎ総レース★コットン素材★高級シャツブラウス★36CELINE セリーヌ フィービー期 ストール付き シルク ブラウス シャツスローブイエナ SLOBE IENA チュールレースペザントブラウスPHILOSOPHY DI LORENZO SERAFINI ブラウス XS未使用タグ付き PAMEO POSE Empress Blouse ブラウス未使用品 2022 SS SONO ソーノ チビフリルブラウス 1ポテト2様専用ページ 2WAY UMBRELLA SHIFT DRESSレオナールスポーツ 半袖トップス