ポーターのリュックサックです。

【未使用】supreme×THE NORTH FACE リュック【完売品】

開口口も大きく出し入れしやすい!

drip × LEKT FLOORPACK

ポーターはカジュアルで使いやすく、学生から大人の方まで幅広い世代に愛されています。

ノースフェイスリュック30L



サムソナイト Standard Backpack

全体的に若干白い汚れがありますが、まだまだ十分にご愛用いただけます♡

サンローラン リュック バックパック 美品 セリーヌ ディオール



輪怐 リンク 極 バッグパック リュック ナイロン レザー ネイビー×ブラウン

【アイテム】

新品未使用 ノースフェイス Griffin75 登山用ザック テント泊

PORTER

OAMC リュック

ポーター

オニツカタイガー バックパックONITSUKA BACK PACK OLIVE色

リュックサック リュック

gregory spear リーコンパック アサルトパック

TANKER タンカー メンズ レディース フロントポケット

6月限定値下げ♪新品♡日本完売!メゾンマルジェラ▼ポーチ付きナイロンバックパック

ベーシック A4収納 大容量

Supreme The North Face Backpack 18AW



【美品】Aer fit pack2 リュック

【サイズ】

※専用 ノースフェイス パープルレーベル ボタニカル メッシュ デイパック ⑤

縦幅:35cm

新品未使用✨ マイケルコース バックパック リュック MKシグネチャー ブラック

横幅上:15cm

ノースフェイス リュック シングルショット20L

横幅下:27cm

美品 アークテリクス マンティス26 バックパック ブラック

マチ:9.5cm

フライターグ フリンジ

フック:2cm

ブリーフィング ビームス BRIEFING×BEAMS 3WAY BAG

肩紐片方:78cm(最大値)

BRIEFING ブリーフィング アメリカ製 USA製 バリスティックナイロン



US ARMY アリスパック バックパック 米軍 フレーム無し 付属品あり

※素人寸法(平置き)のため多少の誤差はご了承ください。

Supreme Mesh Small Backpack シュプリーム



THE NORTH FACE ベースキャンプボイジャーライト42L

【色.柄】

【値下げ】BRIEFING ビジネスリュック A4 3WAY

黒 ブラック

シュプリーム ノースフェイス コラボリュック ゴールド! 美品!



ユニバーサルプロダクツ New Utility Bag リュック

【素材】

[新品]FLOORPACK flex フロアパック フレックス

ナイロン

2023ss soe ソーイ ワンショルダーバックパック MB bag 5



専用です!限定品☆ヘルツ HERZ ラックスリュック ネビア素材

【商品状態ランク】

THRASHER スラッシャー リュック バックパック camoカラー

Aランク

【完売必至】CHROME HEARTS レザー ハンドバッグ



ポーター レザーコンビリュック メンズ 黒 バックパック 本革 かばん 本皮

Sー未使用orほぼ新品同様の状態

patagonia ARBOR CLASSIC PACK 25L【未使用】

SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態

LISA様専用エンポリオアルマーニバックパック

Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態

THE NORTH FACE ノースフェイス BCダッフルXS 31L

AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態

【最終値下げ】未使用 MONCLER モンクレール リュック カモフラ 迷彩

Bー多少の傷や汚れのある状態

brightside様専用

BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態

【アオ様専用】 Paul smith リュック インレイドストライプ

Cー大きな傷や汚れのある状態

MACKINTOSH PHILOSOPHY ブレイヴァル リュック 青

Dージャンク品

オロビアンコ イタリア生地 バックパック



TUMI トゥミ T-TECH バックパック PC収納可

※当店独自のランクです。

【コグマ様専用】Arc’teryx Mantis 32



[超希少]GREGORY グレゴリー バッグパック 青タグ ヴィンテージ

【状態】

patagonia レフュジオ・デイパック 26L☆新品】

中古品にしては美品です。

廃盤 PORTER ラゲッジレーベル ニューライナー リュック 960-9288



希少美品✨ブリーフィング ナイロン ネイビー ブルー リュック バックパック

【配送】

ダコタ ブラックレーベル リュック ブーカ カーキ 1622003

簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。

POINT65°n BOBLBEE 25L ボブルビー

都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。

美品 TUMI ロールトップバックパック 2WAY ブランドチャーム ナイロン



ミステリーランチ アーバンアサルト コヨーテ

【購入先】

【美品】Maiden Voyage フラップバックパック【黒】

ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ

ヨウジヤマモト+NOIR 変形フレア ウール牛革切替 リュックバックパック

※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

Berluti TIME OFF ScrittoLeather Backpack

※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さい

herz 棒屋根リュック(G-30) メンズ レディース



クーパー ツートーン ロゴ&レザーバックパック



PORTER CLASSIC ニュートンバッグ muatsu

ご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^

【希少】ライドバック ridebag w-base

よろしくお願いします!

adidas アディダス リュック



オフホワイト リュック

429

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

ポーターのリュックサックです。開口口も大きく出し入れしやすい!ポーターはカジュアルで使いやすく、学生から大人の方まで幅広い世代に愛されています。全体的に若干白い汚れがありますが、まだまだ十分にご愛用いただけます♡【アイテム】PORTERポーターリュックサック リュックTANKER タンカー メンズ レディース フロントポケットベーシック A4収納 大容量【サイズ】縦幅:35cm横幅上:15cm横幅下:27cmマチ:9.5cmフック:2cm肩紐片方:78cm(最大値)※素人寸法(平置き)のため多少の誤差はご了承ください。【色.柄】黒 ブラック【素材】ナイロン【商品状態ランク】Aランク Sー未使用orほぼ新品同様の状態SA-使用感が限りなく少なく綺麗な状態Aー使用感が少なく比較的程度の良い状態AB-目立たないが多少の傷や汚れのある状態Bー多少の傷や汚れのある状態BC-傷や汚れがあるものの使用に問題のない状態Cー大きな傷や汚れのある状態Dージャンク品※当店独自のランクです。 【状態】中古品にしては美品です。【配送】簡易包装で基本1〜2日で発送いたします。都合上、遅れる場合がございますのでご了承ください。【購入先】ブランド品を扱っている大手リサイクルショップ※日本流通自主管理協会加盟店(AACD)※正規品であることを確認しておりますのでご安心下さいご質問等ありましたらご気軽にお問い合わせください^_^よろしくお願いします!429

商品の情報 ブランド ポーター 商品の状態 目立った傷や汚れなし

chippa様専用 +DIANA リュック 撥水シリコーンレザーのA4リュックコーチ リュック ネイビー京都大作戦2019 KIUコラボリュック 限定品正規 Saint Laurent サンローランパリ リュック バックパック掲載延長【ラストチャンス!】ハンティングワールド バチューリュックAER DAY PACK2 エアーデイパック2レア★OUTDOOR PRODUCTS◆NBA ホーネッツリュック バックパック未使用 Yohji Yamamoto × NEW ERA コラボリュックWIND AND SEA ✖︎Johnson BackPack BLACK