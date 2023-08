CHANELのスウェード 3way

ココマークのステッチを正面に

大きくあしらった一目でシャネルとわかる

デザインが可愛いです♡

形は人気の巾着型で、

肩がけ、斜めがけ、クラッチの3wayでお使い頂けます♪

チェーンはダブルで短めの斜めがけが出来ます。

最近は短めが人気ですね♪

ボディバッグ風にも(˃̵ᴗ˂̵)

通勤バッグにもおしゃれだと思います!

女子会やランチ会などにもいかがでしょうか?

コンパクトでも収納力はあるので

斜めががOKですので、

両手が離せないオシャレ子育てママにもオススメです♪

中古相場でも高騰が見られますので

状態の良い中古品をお買い得にお買い上げ頂く

チャンスです!

《素材》

スエード ヌバック レザー ゴールド

《カラー》

キャメル ゴールド

《サイズ》

横22センチ

縦18センチ

幅15センチ

ショルダーストラップ (本体まで ダブルで約 56.0 cm )

多少の誤差はお許しください。

《付属品》

シリアルシール

ブティックシール

《購入先》

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)

質屋・古物市場・ストア商品

他出品サイトにも出品しておりますので

突然の削除もございますので

ご理解お願い致します♫

資産価値のあるCHANELのバッグ♡

女性の憧れのCHANELのバッグ♡

1つは絶対に欲しいですよね〜

早い者勝ちです★

気になる方はコメントを

お待ちしております

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

私がセレクトした状態が良い

中古のお品を格安で販売しております★

フォロー割もございますので

フォローしていただくと嬉しいです❤︎

古物商許可証を取得し

自身の直営店購入のコレクションや、

古物市場等で厳選購入した正規品を

出品しております。

♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡

CHANEL、マトラッセ、カメリア、カンボン、アイコン スポーツ、トラベル、マドモアゼル 、Vステッチ、コココクーン、チョコバー、ドーヴィル、ワイルドステッチ、パリビザンス、ビコローレ、ダイアナ、パリ、エグゼクティブトート、ハーフムーン、バブルキルト、ラグジュアリー、フレンチリビエラ、セール、ココマーク、ラムスキン 、

商品の情報 ブランド シャネル 商品の状態 やや傷や汚れあり

CHANELのスウェード 3way 巾着ショルダーバッグです♪ココマークのステッチを正面に大きくあしらった一目でシャネルとわかるデザインが可愛いです♡形は人気の巾着型で、肩がけ、斜めがけ、クラッチの3wayでお使い頂けます♪チェーンはダブルで短めの斜めがけが出来ます。最近は短めが人気ですね♪ボディバッグ風にも(˃̵ᴗ˂̵)通勤バッグにもおしゃれだと思います!女子会やランチ会などにもいかがでしょうか?コンパクトでも収納力はあるので斜めががOKですので、両手が離せないオシャレ子育てママにもオススメです♪中古相場でも高騰が見られますので状態の良い中古品をお買い得にお買い上げ頂くチャンスです!《素材》スエード ヌバック レザー ゴールド《カラー》キャメル ゴールド《サイズ》横22センチ縦18センチ幅15センチショルダーストラップ (本体まで ダブルで約 56.0 cm )多少の誤差はお許しください。《付属品》シリアルシール ブティックシール《購入先》ブランドリユース店日本流通自主管理協会加盟店(AACD)質屋・古物市場・ストア商品他出品サイトにも出品しておりますので突然の削除もございますのでご理解お願い致します♫資産価値のあるCHANELのバッグ♡女性の憧れのCHANELのバッグ♡1つは絶対に欲しいですよね〜早い者勝ちです★気になる方はコメントをお待ちしております♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡私がセレクトした状態が良い中古のお品を格安で販売しております★フォロー割もございますのでフォローしていただくと嬉しいです❤︎古物商許可証を取得し自身の直営店購入のコレクションや、古物市場等で厳選購入した正規品を出品しております。♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡♡CHANEL、マトラッセ、カメリア、カンボン、アイコン スポーツ、トラベル、マドモアゼル 、Vステッチ、コココクーン、チョコバー、ドーヴィル、ワイルドステッチ、パリビザンス、ビコローレ、ダイアナ、パリ、エグゼクティブトート、ハーフムーン、バブルキルト、ラグジュアリー、フレンチリビエラ、セール、ココマーク、ラムスキン 、

