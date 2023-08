本店は 【新品‼️】STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー ワンピース ロングワンピース

どうもマイティーですっ!( ´ ▽ ` )ノ

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ステラマッカートニー 商品の状態 新品、未使用

どうもマイティーですっ!( ´ ▽ ` )ノ商品をご覧頂き誠にありがとうございます(*^^*)プロフィールの確認も合わせてよろしくお願いいたします(*^^*)少しでも商品を気になってくれた方、いいねつけたいと思ってくれた方、お値引き交渉のコメントもお気軽にくださいませ(*^^*)できる限りのご対応させて頂きます( ´ ▽ ` )ノ【ブランド】STELLA McCARTNEY ステラマッカートニー【カテゴリー】ロングワンピース 長袖【採寸】肩幅約37cm身幅約44cm着丈約95cm素人採寸となります。【状態】タグ付きの未使用品です(*^^*)正規店にて購入しておりますので、どうぞご安心ください(*^^*)早い者勝ちです(*^^*)即購入OKです!どうぞよろしくお願いいたします( ´ ▽ ` )ノ即購入OKです!どうぞよろしくお願いいたします( ´ ▽ ` )ノ#STELLA McCARTNEY #ステラマッカートニー#ロングワンピース

