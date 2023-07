〔 YMO - Yellow Magic Orchestra USA & Yellow Magic Orchestra 〕2LP

レーベル / 品番‥ Music On Vinyl MOVLP1466, Alfa MOVLP1466

プレス時期‥2015年

付属‥アウターケース / インサート2枚 / 見開きジャケット

● クリアカラーヴァイナル2枚組 / 高音質180g重量盤のリリースなどでも定評のあるアナログ・レコード専門レーベル:Music On Vinyl 社

● 曲 / LIST

A1 Computer Game "Theme From The Circus"

A2 Firecracker

A3 Simoon

A4 Cosmic Surfin'

A5 Computer Game "Theme From The Invader"

B1 Yellow Magic (Tong Poo)

B2 La Femme Chinoise

B3 Bridge Over Troubled Music

B4 Mad Pierrot

■ コンディション

〔レコード‥‥EX+〕音出し良好 きれい

〔ジャケット‥EX+〕きれい / 詳細は写真でご確認ください

〔表記〕 S‥新品 / M‥新品同様 / NM‥新品に近い / EX+‥美盤美品 / EX‥良好並品 / EX-‥ややダメージ / VG+‥ダメージ小 / VG‥ダメージ

■ 送料無料

坂本龍一 12 アナログ レコード 生産限定版 通常仕様 未使用品



限定クリア盤 レコード2枚組〔 YMO - Ymo Usa & Yellow Magic Orchestra 〕180g重量盤 / 坂本龍一 細野晴臣 高橋幸宏

商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

