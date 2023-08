e5 c5538

【古着屋ぐり】

出品一覧 → #ぐり

カテゴリ → #ぐり_アウター

ブランド→#ぐり_Carhartt

雰囲気、実用性ともに満点の1着。

【POINT】

ダックジャケット

ワークジャケット

ブルゾン

IDEAL

ダック地

カバーオール

グレー

◆サイズ◆

肩幅 身幅 着丈 袖丈 サイズ

50 63 74 70

※質問されても採寸データ以上のことはわかりませんので、お持ちの服と採寸データを比べてご判断お願いします(^^)

◆状態◆

袖など、擦れや穴あり。

ジッパータブなし(開閉はできます)

※あくまでUSEDなので多少の着用感やヤレがある場合がございます。ご理解の上、ご注文お願いします。

着画の無いものは着画をしませんので、ご了承下さい。

⚫️⚠️梱包は『圧縮簡易梱包』となります!⚠️⚫️

基本的にビニールor封筒による簡易梱包で、小さくたたんでの発送となります。お店のような箱での発送ではありません。また スーツ や アウター など、着る前にアイロンが必要な場合があります。ご了承の上購入お願いいたします。

※仕事先で発送することもあるため、

発送元が記載のものと異なる都道府県

の場合があります。ご了承ください。

60s 70s 80s 90s vintage ビンテージ 古着 メンズ 下北 ビッグシルエット ビッグサイズ ブルゾン スウィングトップ

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 全体的に状態が悪い

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) 商品の状態 全体的に状態が悪い

