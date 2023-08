ARC’TERYX / Squamish Hoody

アークテリクス スコーミッシュフーディ Mサイズになります^ ^

●サイズ Mサイズ

●カラー ブラック

●付属品 本体のみ

●状態 新品未使用

23年春夏の最新作です^ ^

4月下旬にオンラインストアで購入し新品未使用・タグ付きの商品となります^ ^

店舗、オンラインストアでは、特にブラックは完売で、購入が困難な状況にあります。

私も使用しておりますが、非常に使い勝手がよく、小さく畳む事が可能で持ち運びにも便利です^ ^

トリムフィットを採用しており、シルエットも素晴らしいジャケットとなっております^_^

アークテリクスのスコーミッシュフーディです。

サイズ : M

カラー : ブラック

生地のダメージ、汚れ等なく、撥水効果も問題ありません。

2023年モデルからメインファスナーの引き手がヒモに変更になりました。

キズ、汚れなどありませんが、几帳面な方、完璧をお求めの方はご遠慮下さい。

ご検討下さい^ ^

商品名:ARC’TERYX / Squamish Hoody

素材:ナイロン100%

原産国:バングラデシュ製

カラー:BLACK ブラック

サイズ:L

カラー···ブラック

素材···ナイロン

季節感···春、夏、秋、冬

商品の情報 商品のサイズ M 商品の状態 新品、未使用

