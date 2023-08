春のコレクション 60s ランタグ チャンピオン M プリント 半袖 スウェット SWEAT スウェット

60s VINTAGE CHAMPION チャンピオン

KNITWEAR CO

C中 ランタグ タグあり

SPORTSWEAR スポーツウエア 綿100

ヴィンテージ 半袖 スウェット VINTAGE SWEAT

セットイン 裾リブ約8cm 4本針 2本針

US古着

バーガンディ 焼き芋 さつまいも

CHAMPIONカレッジラグラン仕様

クルーネックVINTAGESWEATシャツ

PRINT半袖スウェット

お探しの方には魅力的かと思います

デッドストックのような倉庫臭さなどなく

到着後はすぐに着用頂ける状態かと思います

本物にこだわる全ての方におすすめです

SIZE 表記

M

サイズ

身幅約53cm

脇下から袖先約14.2cm

着丈約51cm

POCONO CREST

100% COTTON

RN 26094

MADE IN USA

古いもので

全体的なコンディションはよい方です

見たままに焼けがありますが

ヴィンテージらしい雰囲気が◎

プリントのクラック感も◎

ランタグらしい雰囲気が詰まっておりおすすめです

また多少の色ムラ色褪せはご了承の上

ご確認下さい

VINTAGEチャンピオン

ランタグ付重視の方におすすめです

念のためシミや汚れまたは小傷や織傷などは

ある前提でご検討下さい

USEDやVINTAGEにご理解ある方へ

即購入OK

他にもヴィンテージ 商品出品しております

アメリカものを中心に

デッドストックアイテムやレディース古着など

#MM_VINTAGE 是非ご覧下さい

宜しくお願いします

vintage,ビンテージ,ヴィンテージ,APRESSE,

アプレッセ,HalfZip,Sweatshirt,ハーフジップ,

カレッジ,COLLEGE,半袖スウェット,

shortsleeve,SWEAT,

トレーニングスウェット,champion,チャンピオン,

50s,60s,501,levisなどお好きな方へ

袖丈···半袖

柄・デザイン···プリント(ロゴなど)

季節感···春、夏、秋

59

商品の情報 商品のサイズ M ブランド チャンピオン 商品の状態 やや傷や汚れあり

