最旬トレンドパンツ OLD ENGLAND カシミア　大判ストール ストール/スヌード

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カラー···ブルー10年以上前に店舗にて購入しました。使用回数 1回長期保管のため多少の畳みシワあり。ペールプルーカシミア100％オールドイングランドOLD ENGLAND菊池京子kk closet

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