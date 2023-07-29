2022年新作入荷 本日限定価格！dynabook P1-G6MP-BW 新品未使用未開封！ ノートPC

〔メーカー〕dynabook(ダイナブック)

Let's note CF-LX6 2017春モデル

〔シリーズ名〕dynabook G6

最後値下げ MacBook Air 2019製 8GB

〔OS〕Windows 10 Home(64ビット)

超美品Surface Pro4 Win11 4G/128G Office2021

〔CPU〕Core i5 10210U (1.6GHz)

超美品★2021年モデル高年式/AMD Ryzen7/高スペックハイスペック

〔メモリ容量〕8GB

【ジャンク】MacBook Pro(13インチ Late 2013)

〔メモリスロット数〕(全0/空0)

価値のわかる方に HP EliteBook 830 G5 Core i5 16G

〔メモリ最大搭載量〕8GB

富士通 ノートパソコン Corei7 windows11 office:F125

〔ストレージ種類_1〕SSD

レッツノート CF-SZ6 SSD256GB/8G/DVD/Office導入済

〔ストレージ容量_1〕256GB

Z8【VAIO♥カメラ付き♥i3】すぐ使えるノートパソコン設定済み♥初心者

〔光学ドライブ〕ドライブ別売

2019年製 超軽量薄型 モバイルPC U939 8GB SSD256 _221

〔モニターサイズ〕13.3インチワイド

そーすけ様専用

〔モニター解像度〕1920x1080/フルHD

CF-SX4/i5-5300U/8GB/500GB/win10 Lバッテリー

〔グラフィックチップ〕Intel UHD Graphics(CPU内蔵)

10【美品✨】メモリ8GB/Windows11/サクサク快適すぐ使えるノートPC

〔有線LAN規格〕LAN(1000BASE-T)

東芝 新品SSD256GB メモリ8GB ノートパソコン 激安 初期設定済み♪

〔無線LAN規格〕WiFi(a/b/g/n/ac/ax)

高スペック❣️高年式⭐️SSD512GB✨メモリ8GB✨第7世代⭐️白ノートパソコン

〔Bluetooth規格〕Bluetooth5.0

【専用】MacBook 12inch 2017 ローズゴールド

〔Webカメラ〕カメラ有り

SONY VAIO 軽量 薄型13.3型 Corei7 8GB 中古

〔付属ソフト〕 Office Home and Business 2019

【美品】HP☘高速SSD搭載☘Core i5第8世代☘メモリ8GB☘Office



PANASONIC CF-SZ6 i5/4/128GB+MsOffice2021

新品未使用未開封になります。

11世代◆良品◆ LIFEBOOK U9311/FX ◆LTE対応◆D2D

他にて中古品で90000円以上でお取引があるので、新品未使用となり、かなりお買い得となります。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 新品、未使用

〔メーカー〕dynabook(ダイナブック) 〔シリーズ名〕dynabook G6 〔OS〕Windows 10 Home(64ビット) 〔CPU〕Core i5 10210U (1.6GHz) 〔メモリ容量〕8GB 〔メモリスロット数〕(全0/空0) 〔メモリ最大搭載量〕8GB 〔ストレージ種類_1〕SSD 〔ストレージ容量_1〕256GB 〔光学ドライブ〕ドライブ別売 〔モニターサイズ〕13.3インチワイド 〔モニター解像度〕1920x1080/フルHD 〔グラフィックチップ〕Intel UHD Graphics(CPU内蔵) 〔有線LAN規格〕LAN(1000BASE-T) 〔無線LAN規格〕WiFi(a/b/g/n/ac/ax) 〔Bluetooth規格〕Bluetooth5.0 〔Webカメラ〕カメラ有り 〔付属ソフト〕 Office Home and Business 2019新品未使用未開封になります。他にて中古品で90000円以上でお取引があるので、新品未使用となり、かなりお買い得となります。

商品の情報 ブランド 東芝 商品の状態 新品、未使用

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