激安 SIGMA 85mm eマウント レンズ(単焦点)

購入したものの2回くらいしか使ってないので出品します。

SONY 30mm F3.5 macro

ヨドバシカメラで2020年くらいに購入。

SAMYANG F3.5/7.5mm サムヤン FISHEYE 魚眼レンズ

防湿庫保管

超希少 輸出用 Helios-44M 58mm f2 ぐるぐるボケ



【動作未確認】ペンタックス レンズ 400mm

SIGMA 85mm f1.4 DG DN ART eマウント

✨魔法の単焦点レンズ✨Nikon AF-S NIKKOR 35mm



F28/5063-38★シグマ 35mm F1.4 DG Art ニコン

SIGMA シグマ 85mm F1.4 85mm F1.4 DG DN Art ソニーE

【新品】Canon キヤノン EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM

ブランド:シグマ Art(シグマ)

【中古品】DJI MFT 15mm/1.7 ASPH

レンズタイプ:単焦点

Sony fe 35mm f1.8

焦点域:中望遠

SAMYANG AF 45mm F1.8 FE ソニーαE用 #1753

光学ズーム:1.0 倍

【C2416】Nikon NIKKOR Ai-s 35mm f2.8 レンズ

フォーカス:オートフォーカス

【値下げ交渉可】Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM

マウント:ソニーE

M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 オリンパス レンズ

対応センサーサイズ最大:フルサイズ

少し訳あり 希少 シルバー Helios-40 85mm f1.5 ヘリオス

焦点距離(ワイド):85.0 mm

sale★極上美品!★CONTAX DISTAGON 28mm F2.8 MMJ

焦点距離(テレ):85.0 mm

旅好き必見!超広角軽量レンズ! SAMYANG AF12mm F2 X

開放F値:1.4 F

8184 Exakta VX1000 + Pancolar 50mm 2

最短撮影距離(m):0.85 m

Canon (キヤノン) EF35mm F2 IS USM

交換レンズ特徴:円形絞り

Nikon 顕微鏡 対物レンズ

手ブレ補正:なし

「AF MICRO NIKKOR 60mm F2.8 D」はいかがですか?

防塵/防滴:防滴 防塵

値引!箱付 ライカ SUMMICRON-M 50mm/f2.0 39mm径

フィルター装着可否:装着可能

FE55mmF1.8ZA

フィルター径:77.0 mm

FE 135mm F1.8 GM SONY ソニー

寸法(最大径):82.8 mm

★超美品 カビ、くもりなし★ NIKON Ai-s NIKKOR 85mm f2

寸法(長さ):96.1 mm

ソニー|SONY カメラレンズ FE 50mm F2.5 G SEL50F25G

質量(g):625.0 g

★マクロ★ キヤノン EF 100mm F2.8 MACRO L IS USM

色:ブラック系

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド シグマ 商品の状態 未使用に近い

購入したものの2回くらいしか使ってないので出品します。ヨドバシカメラで2020年くらいに購入。防湿庫保管SIGMA 85mm f1.4 DG DN ART eマウントSIGMA シグマ 85mm F1.4 85mm F1.4 DG DN Art ソニーEブランド:シグマ Art(シグマ)レンズタイプ:単焦点焦点域:中望遠光学ズーム:1.0 倍フォーカス:オートフォーカスマウント:ソニーE対応センサーサイズ最大:フルサイズ焦点距離(ワイド):85.0 mm焦点距離(テレ):85.0 mm開放F値:1.4 F最短撮影距離(m):0.85 m交換レンズ特徴:円形絞り手ブレ補正:なし防塵/防滴:防滴 防塵フィルター装着可否:装着可能フィルター径:77.0 mm寸法(最大径):82.8 mm寸法(長さ):96.1 mm質量(g):625.0 g色:ブラック系

商品の情報 商品のサイズ α Eマウント ブランド シグマ 商品の状態 未使用に近い

【ごごのすけ様専用出品】AFニッコール 35mm F2 D【B15】SIGMA 45 2.8 DG DN 単焦点レンズ マ LマウントViltrox 56mm F1.4 STM Fujifilm XマウントCanon FD 55㎜ F1.2 AL s.s.c (アスフェリカル)