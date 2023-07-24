激安 SIGMA 85mm eマウント レンズ(単焦点)

購入したものの2回くらいしか使ってないので出品します。
SONY 30mm F3.5 macro
ヨドバシカメラで2020年くらいに購入。
SAMYANG F3.5/7.5mm サムヤン FISHEYE 魚眼レンズ
防湿庫保管
超希少 輸出用 Helios-44M 58mm f2 ぐるぐるボケ
【動作未確認】ペンタックス レンズ 400mm
SIGMA 85mm f1.4 DG DN ART eマウント
✨魔法の単焦点レンズ✨Nikon AF-S NIKKOR 35mm
F28/5063-38★シグマ 35mm F1.4 DG Art ニコン
SIGMA シグマ 85mm F1.4 85mm F1.4 DG DN Art ソニーE
【新品】Canon キヤノン EF-M28mm F3.5 マクロ IS STM
ブランド：シグマ Art（シグマ）
【中古品】DJI MFT 15mm/1.7 ASPH
レンズタイプ：単焦点
Sony fe 35mm f1.8
焦点域：中望遠
SAMYANG AF 45mm F1.8 FE ソニーαE用 #1753
光学ズーム：1.0 倍
【C2416】Nikon NIKKOR Ai-s 35mm f2.8 レンズ
フォーカス：オートフォーカス
【値下げ交渉可】Canon 単焦点レンズ EF50mm F1.8 STM
マウント：ソニーE
M.ZUIKO DIGITAL 45mm F1.8 オリンパス レンズ
対応センサーサイズ最大：フルサイズ
少し訳あり 希少 シルバー Helios-40 85mm f1.5 ヘリオス
焦点距離（ワイド）：85.0 mm
sale★極上美品！★CONTAX DISTAGON 28mm F2.8 MMJ
焦点距離（テレ）：85.0 mm
旅好き必見！超広角軽量レンズ！ SAMYANG AF12mm F2 X
開放F値：1.4 F
8184 Exakta VX1000 + Pancolar 50mm 2
最短撮影距離（m）：0.85 m
Canon (キヤノン) EF35mm F2 IS USM
交換レンズ特徴：円形絞り
Nikon 顕微鏡 対物レンズ
手ブレ補正：なし
「AF MICRO NIKKOR 60mm F2.8 D」はいかがですか？
防塵/防滴：防滴 防塵
値引！箱付 ライカ SUMMICRON-M 50mm/f2.0 39mm径
フィルター装着可否：装着可能
FE55mmF1.8ZA
フィルター径：77.0 mm
FE 135mm F1.8 GM SONY ソニー
寸法（最大径）：82.8 mm
★超美品 カビ、くもりなし★ NIKON Ai-s NIKKOR 85mm f2
寸法（長さ）：96.1 mm
ソニー｜SONY カメラレンズ FE 50mm F2.5 G SEL50F25G
質量（g）：625.0 g
★マクロ★ キヤノン EF 100mm F2.8 MACRO L IS USM
色：ブラック系
【ごごのすけ様専用出品】AFニッコール 35mm F2 D
商品の情報
|商品のサイズ
|α Eマウント
|ブランド
|シグマ
|商品の状態
|未使用に近い
【B15】SIGMA 45 2.8 DG DN 単焦点レンズ マ Lマウント
Viltrox 56mm F1.4 STM Fujifilm Xマウント
Canon FD 55㎜ F1.2 AL s.s.c (アスフェリカル)
購入したものの2回くらいしか使ってないので出品します。ヨドバシカメラで2020年くらいに購入。防湿庫保管SIGMA 85mm f1.4 DG DN ART eマウントSIGMA シグマ 85mm F1.4 85mm F1.4 DG DN Art ソニーEブランド：シグマ Art（シグマ）レンズタイプ：単焦点焦点域：中望遠光学ズーム：1.0 倍フォーカス：オートフォーカスマウント：ソニーE対応センサーサイズ最大：フルサイズ焦点距離（ワイド）：85.0 mm焦点距離（テレ）：85.0 mm開放F値：1.4 F最短撮影距離（m）：0.85 m交換レンズ特徴：円形絞り手ブレ補正：なし防塵/防滴：防滴 防塵フィルター装着可否：装着可能フィルター径：77.0 mm寸法（最大径）：82.8 mm寸法（長さ）：96.1 mm質量（g）：625.0 g色：ブラック系
商品の情報
|商品のサイズ
|α Eマウント
|ブランド
|シグマ
|商品の状態
|未使用に近い