【ラッピング不可】 【正規品】魔道祖師 藍忘機 魏無羨 ねんどろいど コミック/アニメ

魔道祖師のねんどろいどです。

グッズ整理のため出品致します。

新品未使用で、暗所にて保管しておりました。

別出品でDX(藍忘機)のパーツも販売しております。

発送はダンボールに入れて緩衝材を詰めての発送になります。

他の魔道祖師のグッズも出品しておりますので、まとめてご購入頂ければ多少のお値引させていただきます。

即購入⭕️

商品の情報 商品の状態 新品、未使用

