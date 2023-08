クラシック 土日限定！メゾンスペシャル　アフリカンバティックプリントマキシスカート ロングスカート

ご覧いただきありがとうございます!

maison specialのスカートです。

アフリカンバティックプリントが可愛く、コーディネートの主役になるスカートです。

お好みでワンピースとしても着れたりと着回しのきくアイテムです。

購入したものの着用する機会がなく、出品致します。

未使用ですが、自宅保管、一度人の手に渡ったものですので、神経質な方はご遠慮ください。

購入前にプロフのご確認をお願いいたします。

webより

アフリカのケニアの市場から調達したアフリカンバティック生地を使用。 市場での買い付けの為、柄がその時々であるものが違うので大量生産できない特別感も魅力。

コットンのタフさのある生地で履きこむほどに柔らかくなるのが特徴で通気性良くさらっとした肌触り。

ギャザーの切り替えを入れることで広がりの出るシルエットの変化をさせており、マキシ丈でもスッキリとしすぎない印象に。

ウエストゴムなのでベアトップとしての着用も可能で、ウエスト部分についている2本のベルトで肩にかけてアシメ風ワンピースとしても着れて3WAYの新鮮なアイテムです。

インパクトのある柄なのでトップスをシンプルにまとめてもコーディネートが決まりますし、同柄のトップスのご用意もあるのでセットアップでワンピースのような着こなしも◎

・モデル身長:178cm

・着用サイズ:FREE

Sex: WOMEN

Material:コットン100%

Country:日本

Product number:21211515104

21SUMMER

SIZE & FIT

サイズ

FREE

スカート丈

103.5cm

ウエスト

64cm

SNIDEL レースタイトスカート 新品未使用 匿名配送

柄・デザイン···その他

シルエット···その他

素材···コットン

季節感···春、夏、秋

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド メゾンスペシャル 商品の状態 新品、未使用

