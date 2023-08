憧れ NORTH THE FACE ND91950 黒 バルトロライトジャケット ダウンジャケット

大人気のバルトロです^_^

2021年12月に購入しました。

あまり着る機会がなかったので美品かと思います♪

袖の擦れもほとんどありません。

着丈 67

身幅 54

肩幅 43

袖丈 64

レディースのMサイズくらいのサイズ感です。

秋頃になると品薄で値段もあがるので

今のうちにいかがでしょうか^_^

付属の袋に入れた状態で発送します。

中古品のため神経質な方はご遠慮下さいm(_ _)m

購入前にプロフィールのご確認お願いします。

#THENORTHFACE

カラー···ブラック

着丈···ショート

柄・デザイン···無地

ジップ・ボタン···ジップアップ

フード···フードあり(取外し不可)

季節感···冬

ダウンジャケット

商品の情報 商品のサイズ XS(SS) ブランド ザノースフェイス 商品の状態 目立った傷や汚れなし

