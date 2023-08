・商品状態

iPhone SE第3世代 256GB SIMフリー スターライト

《画面》A ⇨ キズも無く全体的に非常にキレイな状態です。画面に焼き付きが有ります。

《側面》A ⇨ 上下端部に極小さなキズがいくつかあります。

《背面》S ⇨ 全体的に非常にキレイな状態です。

他にも色々な商品を出しておりますのでよろしければご参照くださいませ!!

#Mikaアイフォン

・商品情報

【商品名】iPhone X

【色】 SILVER

【キャリア】SIMフリー

【本体容量】256GB

【バッテリー容量】100%新品

【IMEI】356742081262922

【ネットワーク利用制限】○

【アクティベーションロック】解除済み

【交換歴】バッテリーのみ(国内企業 PSE認証取得バッテリーです。)

安心して長くお使いいただけますように

専用検査機器にて、全てのセンサーやマイク

通信状況など36項目以上について

入念に検査後出品いたしております。

説明欄に無い異常な症状、動作不良などあれば受取評価前に限り、返品対応お受けさせて頂きたく存じますのでご確認のほど宜しくお願い申し上げます。

※フォロー頂いた方には出品価格から200円引きさせて致します。

購入前のご通知お願い申し上げます。

★今なら5点オマケ付★

・グリーンブルーライトカットガラス

・純正品質充電ケーブル

・落下防止スマホリング

・機種変更用SIMピン

・除菌シート・クリーナーセット

ガラスコーティング実施!!

〇効果〇

画面の強化・保護、指紋や汚れが付いても取りやすくなる

光沢感アップ、画面映りが良化

抗菌・電磁波低減効果!

※店舗での場合、3,000~5,000円ほどが相場です。

760 6768

商品の情報 商品の状態 やや傷や汚れあり

