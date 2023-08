••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••

こちらの商品は6月末までの出品となります

SIXPADのエアロバイクです。

約2年前に購入いたしました。

丁寧に使用していたので、とても綺麗な状態です。

残念ながら引っ越し先に置くスペースがなく

出品いたします。

【 購入店 】

【 品 名 】

The Bike|ザバイク

【 状 態 】

綺麗な状態|動作確認済

※中古品にご理解のある方のみ、ご購入をお願いいたします。

【 サイズ 】

約1230mm×490mm×1090mm

【 カラー 】

ブラック

【 購入日 】

2021年6月16日

【 使用回数 】

50回未満

【 定 価 】

バイク:121000円

タブレット:11000円

計13万2000円

【 付属品 】

ザ バイク本体1台 / 専用ACアダプター1本/タブレット(13.3インチ) / タブレット接続ケーブル1本/組立用ネジ一式/組立工具一式/取扱説明書一式

【 詳 細 】

効率的な有酸素運動を実現する、

SIXPAD HOME GYM専用バイク。

いつものトレーニングに有酸素運動を取り入れることで、代謝率を上げ、カロリーを消費させ、脂肪を燃やし、理想の身体にたどり着く。自宅にいながら圧倒的な運動量を実現します。

【 機 能 】

機能美にこだわった、コンパクトなスタンダードモデル。

・設置しやすいコンパクトなボディ

・移動に便利なキャスター付き

・トレーニング時でも大きく見やすい約13.3インチのタブレット

・3種類の持ち方が可能なブルホーンタイプのハンドル

・中央部にスペースを確保した、乗りやすい構造

・人間工学に基づいた、操作しやすい負荷調整レバー

・1つのドリンクホルダーを装備

※The Bikeを使ったオンライントレーニング(有料)や登録方法等は、SIXPAD HOME GYMの公式サイトをご参照ください。

【 検索用 】

エアロバイク トレーニング ジム ホームジム

フィットネス フィットネスバイク 自転車 バイク

※説明文および写真の無断転載ご遠慮ください

商品の情報 ブランド エムティージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••こちらの商品は6月末までの出品となります••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••••SIXPADのエアロバイクです。約2年前に購入いたしました。丁寧に使用していたので、とても綺麗な状態です。残念ながら引っ越し先に置くスペースがなく出品いたします。【 購入店 】SIX PAD HOME GYM|シックスパッド ホームジム【 品 名 】The Bike|ザバイク【 状 態 】綺麗な状態|動作確認済※中古品にご理解のある方のみ、ご購入をお願いいたします。【 サイズ 】約1230mm×490mm×1090mm【 カラー 】ブラック【 購入日 】 2021年6月16日【 使用回数 】50回未満【 定 価 】バイク:121000円タブレット:11000円計13万2000円【 付属品 】ザ バイク本体1台 / 専用ACアダプター1本/タブレット(13.3インチ) / タブレット接続ケーブル1本/組立用ネジ一式/組立工具一式/取扱説明書一式【 詳 細 】効率的な有酸素運動を実現する、SIXPAD HOME GYM専用バイク。いつものトレーニングに有酸素運動を取り入れることで、代謝率を上げ、カロリーを消費させ、脂肪を燃やし、理想の身体にたどり着く。自宅にいながら圧倒的な運動量を実現します。【 機 能 】機能美にこだわった、コンパクトなスタンダードモデル。・設置しやすいコンパクトなボディ・移動に便利なキャスター付き・トレーニング時でも大きく見やすい約13.3インチのタブレット・3種類の持ち方が可能なブルホーンタイプのハンドル・中央部にスペースを確保した、乗りやすい構造・人間工学に基づいた、操作しやすい負荷調整レバー・1つのドリンクホルダーを装備※The Bikeを使ったオンライントレーニング(有料)や登録方法等は、SIXPAD HOME GYMの公式サイトをご参照ください。【 検索用 】エアロバイク トレーニング ジム ホームジムフィットネス フィットネスバイク 自転車 バイク※説明文および写真の無断転載ご遠慮ください

商品の情報 ブランド エムティージー 商品の状態 目立った傷や汚れなし

