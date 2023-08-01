新版 GoPro HERO10 Black セット ビデオカメラ

GoPro HERO10 Black 55025円

Ordro EP6 PLUS 4K Vlog ウェアラブル式 ビデオカメラ

blackbeetle用保護ケース 1300円

SONY ソニー DCR-VX2000 デジタルビデオカメラ #10102

Vemico バッテリー 充電器セット 3980円

FLIR C3bb

FitStill 強化ガラスフィルム 980円

Mimiさん専用 GoPro 8 Black ＋バッテリー4個、動作確認済み

合計 61285円

RICOH リコー WG-7 ブラック デジタルカメラ



GoPro HERO7 Silver CHDHC-601-FW 3WAY 棒

購入後、2回程使用しましたが使わないので出品します。正常に動作確認しております。目立つ傷ございません、レンズと背面液晶に強化ガラスフィルム装着しております。

SONY HDR-PJ630V(T)

納品書と保証書付きで、

【商談成立】梨紗様 専用

1年保証期間は2023/0901までございます。

GoPro HERO 10 BLACK + Volta セット



GoPro HERO7 BLACK 予備バッテリーSDカード付

お値下げ不可です。

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

GoPro HERO10 Black 55025円blackbeetle用保護ケース 1300円Vemico バッテリー 充電器セット 3980円FitStill 強化ガラスフィルム 980円合計 61285円購入後、2回程使用しましたが使わないので出品します。正常に動作確認しております。目立つ傷ございません、レンズと背面液晶に強化ガラスフィルム装着しております。納品書と保証書付きで、1年保証期間は2023/0901までございます。お値下げ不可です。

商品の情報 ブランド ゴープロ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

Panasonic HC-V300M-PGoPro HERO11 純正バッテリー4個、純正デュアルチャージャー、その他SONY ソニー HDビデオカメラ HDR-XR520VSONY HDR-CX270V(B) 予備バッテリー付き 三脚セット