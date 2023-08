Roland DG ローランド STIKA ステカ DESIGN CUTTER デザインカッター カッティングマシン SV-12

■動作品■

【製品概要】

STIKAはコンピュータ制御のカッター。のり付きのカラフルなシートをカットして、美しいステッカーを生み出します。これまでプロに頼んでいたカッティングステッカーが、デスクトップで簡単に作れます。

【付属品】

・本体

・ACアダプター

・電源コード

・USBケーブル

・カッターホルダー(本体装着済み)

・ピン(本体装着済み)

・カッター(本体装着済み)

・交換用カッタープロテクタ(未使用)

・ユーザーズマニュアル

・元箱

※カッター刃は現状使用可能ですが、消耗品ですので、おまけ程度にお考え下さい。

【状態】

使用頻度が少なかった為、比較的綺麗な状態だと思います。詳細は掲載画像も併せてご検討下さいませ。

【発送】

120サイズ発送(元箱にエアパッキンを巻いての発送となります)

商品の情報 ブランド ローランド 商品の状態 目立った傷や汚れなし

