希少 15aw FCRB STORM-FIT WARM UP JACKET

新品で購入して着用2〜3回

特に目立つ傷や汚れはありません。

型番 789514-010

サイズXL

カラーブラック

着丈前71

着丈後75

身幅57

肩幅は測れませんでした。

2015AWにリリースされたNIKEとのコラボレーションシリーズ

艶なしのマットな質感のナイロンを使用し右胸にスゥッシュの刺繍と左胸にエンブレムロゴ

フードにBristolのロゴをプリント

背中にはNIKEのビッグスゥッシュが切り替え

※他にも多数出品しています。

素人保管になりますので、細かな点が気になる方は入札をお控えいただく事をお勧めします。

素人検品になりますので稀に見逃しがある場合がございます。ご了承下さい。

※質問あれば遠慮なく連絡ください。

購入後24時間以内にお支払い頂ける方のみご購入をお願い致します。(要相談)

商品が到着した翌日までには受け取り確認の方をお願い致します。

上記の約束が守られない場合取り引き停止、キャンセルと致しますのでご了承下さい。

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド エフシーレアルブリストル 商品の状態 目立った傷や汚れなし

