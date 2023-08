この度はご覧頂きありがとうございます(⁎ᴗ͈ˬᴗ͈⁎)

指原莉乃さんが色違いを着用❤︎

【カラー】グレー

【サイズ】

肩幅 : 約 33 cm

袖丈: 約 32 cm

身幅 : 約 31 cm

着丈 : 約 119 cm

素人採寸ですので多少の誤差はご了承ください。

【状態】

こちらで譲って頂きましたが

試着のみの美品です。

*⑅︎୨୧┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎┈┈︎┈︎┈︎┈︎┈︎୨୧⑅︎*

FURFUR大人気のチロリアンワンピースです♪

指原莉乃さんも着用されていました。

綺麗に広がるプリーツスカートで、

ドレスの様に美しいシルエットが魅力的です。

チロリアン風の花柄も味があり

とても可愛いです(﹡ˆˆ﹡)

アウターを羽織る事で今から

春、夏、秋、とオールシーズンでお使い頂けます。

商品の情報 商品のサイズ FREE SIZE ブランド ファーファー 商品の状態 未使用に近い

