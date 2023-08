●品名

●サイズ

表示ありませんが、

S〜Mのサイズの方に。

お手持ちの洋服と下記寸法を比較してみてください

●寸法

身幅 41cm

肩幅 44cm

総丈 121cm

袖丈 16cm

素人寸法です。若干の誤差は御了承ください。

お手持ちのお洋服と比較し、サイズ感をご確認頂ければ幸いです

●色/デザイン

・総柄チェック

・パフスリーブ

・肩パッドあり

(ハサミがあれば簡単に取り外せます)

・シャツワンピース

(ボタンがいっぱいで可愛いデザインです)

・ウエストベルト

(取り外し可能)

・マキシ丈

・ボタン両サイドに細かなフリル

・ヴィンテージ

●素材(%)

綿 100

●状態 B

ベルト付近に薄らよごれあり。

一見分からない程度。

ヴィンテージにしては状態は良いと思います!

ダメージは見当たりません。

古着、ヴィンテージ好きな方のご購入お願い致します

S:新品、未使用品

A:多少の使用感はあるが汚れやダメージは気にならない程度

B:多少の汚れやシミ、毛羽立ちはあるがダメージは気にならない程度

C:使用感があり、多少の汚れやダメージがある

D:使用感があり、汚れやダメージが目立つ

E:汚れやダメージが目立つジャンク品

●ご購入ご希望の方は必ずプロフィールの一読をお願い致します m(_ _)m

●ブランドについて

INGEBORG(インゲボルグ)は、「凛々しさと愛らしさ。気高さと艶やかさ。」という相反する魅力を共存させた、大人の女性のための日本のアパレルブランド。

ガーリーでロマンティックなファッションブランド・PINK HOUSE(ピンクハウス)の姉妹ブランドとして、1982年、デザイナー・金子功氏によって設立されたブランドで、PINK HOUSEの対象年齢より上の世代、主に30代から40代の女性に向けた、大人っぽく女性らしいデザインが特徴となっています。

カラー···ホワイト

柄・デザイン···チェック

袖丈···半袖

季節感···春、夏

商品の情報 商品のサイズ M ブランド インゲボルグ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

