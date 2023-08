新作モデル 60s US Army Utility Shirts "All Cotton" シャツ

60s US Army Utility Shirts "All Cotton"

数多くのブランドにサンプリングされ、USArmyのヴィンテージアイテムの中でも一際人気が高いアイテムでもあるUS Army Utility Shirts "All Cotton"。

コットン100%のユーティリティシャツは60年代の初期タイプの希少な1枚で所謂、初期タイプと呼ばれるユーティリティシャツの中でも特に古い個体で、ディテールやシルエットも70年代とは全く違ったアイテムになります。

この特徴としては、60年代に使われているコットン100%のバックサテンという生地は経年変化が素晴らしく、着込むほどに色落ちしヴィンテージ特有の抜群のやれ感を味わっていただけます。

この時代のコットン100%のバックサテンでしか味わえない風合いが大きな魅力の一つです。

そして大きな違いは袖になります。70年代とは違い袖にカフスがなくシンプルな仕上げになっているところもポイントです。

Small : 肩幅48.5cm、袖丈60.0cm、

身幅56.0cm、着丈72.0cm

商品の情報 商品のサイズ S ブランド ヴィンテージ 商品の状態 目立った傷や汚れなし

