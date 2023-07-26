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卸し売り購入 美品フェルナンドレザー　9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER その他

商品の説明

ドレスシューズでもなくワークシューズでもない。上品な独特のデザインとその最高の履き心地で有名なブランドです。
値下げしました。リーガル　エナメル靴

J.M.WESTON 385 ローファー 6C トリプルソール 180
Aurora shoesのファクトリーにいたSteve Fernandのブランド
最終値下げ　アシックス　安全靴　26.5㎝　3000足限定　～6月5日23時まで
Aurora shoesよりも更に理想を追求したブランドとも言えると思います。
【専用】ゆうた様アディダス adidas トレイヤング1 trae young1

美品フェルナンドレザー　9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER
靴芯を使っていない靴なので足あたりがよく、足に合ってくると最高の履き心地になると言われています。
NIKEスーパーフライエリート2

アシックス安全靴26.5cm　WINJOB CP304 BOA
1度しか履いていません。美品です。
【美品】ペリーコサニーパイソン柄スリッポンサイズ39。
足長が合わなかったので、泣く泣く手放します。
U.No.5 ユーエヌファイブ GOA サイズ7

【BUTTERO レザー・スリッポン ブッテロ】
この靴を買ってとても気に入ったので、最近サイズをハーフサイズあげたものを購入しました。
アディダス スピードポータル1 サッカースパイク スポーツ グリーン イエロー

中古 asics 安全靴 CP216 ビートジュース×クラシックレッド　マジック
オーロラシューズも持っていますが、オーロラシューズよりも1.5倍位革が分厚い感じがします。ホーウィン社のクロムエクセルという革を使用しています。
値下げ　ルイヴィトン　靴　28.5
分厚くて非常に頑丈ですが、履き込んでくると、クラークスのワラビーのようにとても柔らかくなってきます。
アシックス ウィンジョブ CP112 Col.800/ 28.0cm

Dr.マーチン　3ホール　ホワイトスティッチ
国内店舗ではほぼ売り切れで定価¥48000ほどです。
アシックス　メタスピードスカイ　26.0

【美品】ドクターマーチン　 3ホール1461
9inch 幅D
アディダス　アディゼロ　スパイク
革靴サイズ27.0実足長26.5前後の人に合うと思います。
スーパーフライエリート2 26.0

新品 アルフレッドバニスター シューズ ブラック 靴 黒 40 25.5
私は普段革靴は27.5センチ43を履くことが多いです。なのでこのサイズの人には少し小さくなってしまうと思います。
Rhude バンダナ柄 キャンパス ローファー 26cm

カリー4 27.5
Fernand leather Middle English ホーウィン社 クロムエクセル レザー コンフォート
ハイスポーツ 限定 200足 リパップ STL
モカシン　ワラビー　クラークス
G.H.BASS WEEJUNS タッセルローファー　黒　7.5
ユッタニューマン
フットジョイ　ゴルフシューズ FJ トラディションズ スパイクレス メンズ
moccasin
1097 ALYX 9SM MONO SLIP ON 42
カラー···ブラウン
ナイキ ダンク ハイ レトロ　パンダ
履き口···紐なし
NIKE AIR MAX 95 イエローグラデーション (2015)
ソールヒール形···フラット
スポルティバ　スクワマ　42
素材···本革
Church‘s Shanghai 41
柄・デザイン···無地

アンプレアルスlow

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドフェルナンドレザー
商品の状態未使用に近い

ナイキ エアジョーダン4 レトロ フィバ 2019 TD

Nike ドラゴンフライのレッド

〔名作〕Stüssy×MMW ROA Hiking Boot

ユナイテッドアローズ別注　クラークス　ワラビー　モンク　UKサイズ8 1/2

Dr.Martens ドクターマーチンDANTE 6 29cm ダンテBLACK

靴アート
ドレスシューズでもなくワークシューズでもない。上品な独特のデザインとその最高の履き心地で有名なブランドです。Aurora shoesのファクトリーにいたSteve FernandのブランドAurora shoesよりも更に理想を追求したブランドとも言えると思います。靴芯を使っていない靴なので足あたりがよく、足に合ってくると最高の履き心地になると言われています。1度しか履いていません。美品です。足長が合わなかったので、泣く泣く手放します。この靴を買ってとても気に入ったので、最近サイズをハーフサイズあげたものを購入しました。オーロラシューズも持っていますが、オーロラシューズよりも1.5倍位革が分厚い感じがします。ホーウィン社のクロムエクセルという革を使用しています。分厚くて非常に頑丈ですが、履き込んでくると、クラークスのワラビーのようにとても柔らかくなってきます。国内店舗ではほぼ売り切れで定価¥48000ほどです。9inch 幅D革靴サイズ27.0実足長26.5前後の人に合うと思います。私は普段革靴は27.5センチ43を履くことが多いです。なのでこのサイズの人には少し小さくなってしまうと思います。Fernand leather Middle English ホーウィン社 クロムエクセル レザー コンフォートモカシン　ワラビー　クラークスユッタニューマンmoccasinカラー···ブラウン履き口···紐なしソールヒール形···フラット素材···本革柄・デザイン···無地

商品の情報

商品のサイズ27cm
ブランドフェルナンドレザー
商品の状態未使用に近い

卸し売り購入 美品フェルナンドレザー　9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER その他

50分钟前

卸し売り購入 美品フェルナンドレザー　9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER その他

¥34,000 ¥19,380

(税込) 送料込み
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75d18

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本人確認済
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メンズ美品フェルナンドレザー 9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER靴

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楽天市場】【返品交換送料無料】フェルナンドレザー オーロラシューズ

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フェルナンドレザー オーロラシューズ ミドルイングリッシュ レディース Dワイズ スリッポン サンダル 革靴 Fernand leather Middle English ホーウィン社 クロムエクセル レザー コンフォート

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