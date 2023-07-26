卸し売り購入 美品フェルナンドレザー　9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER その他

ドレスシューズでもなくワークシューズでもない。上品な独特のデザインとその最高の履き心地で有名なブランドです。

値下げしました。リーガル エナメル靴



J.M.WESTON 385 ローファー 6C トリプルソール 180

Aurora shoesのファクトリーにいたSteve Fernandのブランド

最終値下げ アシックス 安全靴 26.5㎝ 3000足限定 ～6月5日23時まで

Aurora shoesよりも更に理想を追求したブランドとも言えると思います。

【専用】ゆうた様アディダス adidas トレイヤング1 trae young1



美品フェルナンドレザー 9.0 Dワイズ FERNAND LEATHER

靴芯を使っていない靴なので足あたりがよく、足に合ってくると最高の履き心地になると言われています。

NIKEスーパーフライエリート2



アシックス安全靴26.5cm WINJOB CP304 BOA

1度しか履いていません。美品です。

【美品】ペリーコサニーパイソン柄スリッポンサイズ39。

足長が合わなかったので、泣く泣く手放します。

U.No.5 ユーエヌファイブ GOA サイズ7



【BUTTERO レザー・スリッポン ブッテロ】

この靴を買ってとても気に入ったので、最近サイズをハーフサイズあげたものを購入しました。

アディダス スピードポータル1 サッカースパイク スポーツ グリーン イエロー



中古 asics 安全靴 CP216 ビートジュース×クラシックレッド マジック

オーロラシューズも持っていますが、オーロラシューズよりも1.5倍位革が分厚い感じがします。ホーウィン社のクロムエクセルという革を使用しています。

値下げ ルイヴィトン 靴 28.5

分厚くて非常に頑丈ですが、履き込んでくると、クラークスのワラビーのようにとても柔らかくなってきます。

アシックス ウィンジョブ CP112 Col.800/ 28.0cm



Dr.マーチン 3ホール ホワイトスティッチ

国内店舗ではほぼ売り切れで定価¥48000ほどです。

アシックス メタスピードスカイ 26.0



【美品】ドクターマーチン 3ホール1461

9inch 幅D

アディダス アディゼロ スパイク

革靴サイズ27.0実足長26.5前後の人に合うと思います。

スーパーフライエリート2 26.0



新品 アルフレッドバニスター シューズ ブラック 靴 黒 40 25.5

私は普段革靴は27.5センチ43を履くことが多いです。なのでこのサイズの人には少し小さくなってしまうと思います。

Rhude バンダナ柄 キャンパス ローファー 26cm



カリー4 27.5

Fernand leather Middle English ホーウィン社 クロムエクセル レザー コンフォート

ハイスポーツ 限定 200足 リパップ STL

モカシン ワラビー クラークス

G.H.BASS WEEJUNS タッセルローファー 黒 7.5

ユッタニューマン

フットジョイ ゴルフシューズ FJ トラディションズ スパイクレス メンズ

moccasin

1097 ALYX 9SM MONO SLIP ON 42

カラー···ブラウン

ナイキ ダンク ハイ レトロ パンダ

履き口···紐なし

NIKE AIR MAX 95 イエローグラデーション (2015)

ソールヒール形···フラット

スポルティバ スクワマ 42

素材···本革

Church‘s Shanghai 41

柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド フェルナンドレザー 商品の状態 未使用に近い

ドレスシューズでもなくワークシューズでもない。上品な独特のデザインとその最高の履き心地で有名なブランドです。Aurora shoesのファクトリーにいたSteve FernandのブランドAurora shoesよりも更に理想を追求したブランドとも言えると思います。靴芯を使っていない靴なので足あたりがよく、足に合ってくると最高の履き心地になると言われています。1度しか履いていません。美品です。足長が合わなかったので、泣く泣く手放します。この靴を買ってとても気に入ったので、最近サイズをハーフサイズあげたものを購入しました。オーロラシューズも持っていますが、オーロラシューズよりも1.5倍位革が分厚い感じがします。ホーウィン社のクロムエクセルという革を使用しています。分厚くて非常に頑丈ですが、履き込んでくると、クラークスのワラビーのようにとても柔らかくなってきます。国内店舗ではほぼ売り切れで定価¥48000ほどです。9inch 幅D革靴サイズ27.0実足長26.5前後の人に合うと思います。私は普段革靴は27.5センチ43を履くことが多いです。なのでこのサイズの人には少し小さくなってしまうと思います。Fernand leather Middle English ホーウィン社 クロムエクセル レザー コンフォートモカシン ワラビー クラークスユッタニューマンmoccasinカラー···ブラウン履き口···紐なしソールヒール形···フラット素材···本革柄・デザイン···無地

商品の情報 商品のサイズ 27cm ブランド フェルナンドレザー 商品の状態 未使用に近い

アンプレアルスlowナイキ エアジョーダン4 レトロ フィバ 2019 TDNike ドラゴンフライのレッド〔名作〕Stüssy×MMW ROA Hiking Bootユナイテッドアローズ別注 クラークス ワラビー モンク UKサイズ8 1/2Dr.Martens ドクターマーチンDANTE 6 29cm ダンテBLACK靴アート