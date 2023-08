ご覧いただきありがとうございます♪

ご覧いただきありがとうございます♪グラスルーツの廃盤モデルバイパーです。SGタイプのボディにハイパワーのハムバッカー1発を搭載したシンプルな仕様ロック、メタル、ハードコアなどのジャンルにぴったりのモデルです♪全て主観になりますが、□ネック おおむね真っ直ぐ□フレット 7〜8分山□電装系 おおむね良好□重量 約4キロ全体的にキズが多く、金属にも劣化、ナットに減りなどが見られますが演奏には支障がない状態です弦高が2〜2.5ミリとなっており、気持ちビビる箇所もございますが、ナットの減りも影響しているかと思います現状でのお渡しとなりますので予めご了承くださいケースがありませんが、+1500円にて中古のケースをご用意可能です。*タイミングによっては在庫がなく対応できない場合がございます。プチプチ、ダンボールなどで梱包の上、ゆうパック着払いにてお送りさせて頂きます。 *全く違うものが届いた、全く音が出ないなど予期せぬトラブルが起こった場合には必ず評価の前にご連絡ください。

