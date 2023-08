※コメント前 購入前に必ずプロフィールをご確認下さい

※画像によって色がけっこう違いますが 強いて言えば6枚目や8枚目の方が実物に近い色味かなと

ポロ ラルフローレン のカバーオール

80年代あるいは90年代のド頭あたりのものかと

と言いますのも昔古着屋でコレを買った時 ポケットから1990年だったか91年(どっちだったか、、忘れました)付けの英語のレシートが出てきたからです

なのでそれ以前のものであることは間違いないかなあと

表面が若干起毛した?手触りの良いコットン地

Leeとかのvintageのカバーオールって着丈けっこう長めなの多いですが そこはやはりラルフローレン

街着として着やすく着丈は若干短めに設定されており それだけでもかなり都会的なシルエットになります

サイズバランス抜群です

ボタンはすべてスナップ留めってとこも着やすく気に入ってました

状態も良いと思いますし 春秋めちゃくちゃ使えるかと

m表記なんですがかなりデカめです

ワタシ182cmですがフツーに着れてました

今ならもう少し小柄な方のほうが良い感じで羽織れるかもですね

↓ ↓

脇幅61cm

着丈72cm

肩幅50.5cm

袖丈64cm

カラー···ネイビー

柄・デザイン···無地

素材···コットン

季節感···春、秋

ビンテージ

ヴィンテージ

rrl

ポロカントリー

商品の情報 商品のサイズ M ブランド ポロバイラルフローレン 商品の状態 目立った傷や汚れなし

※コメント前 購入前に必ずプロフィールをご確認下さい※画像によって色がけっこう違いますが 強いて言えば6枚目や8枚目の方が実物に近い色味かなとポロ ラルフローレン のカバーオール80年代あるいは90年代のド頭あたりのものかとと言いますのも昔古着屋でコレを買った時 ポケットから1990年だったか91年(どっちだったか、、忘れました)付けの英語のレシートが出てきたからですなのでそれ以前のものであることは間違いないかなあと表面が若干起毛した?手触りの良いコットン地Leeとかのvintageのカバーオールって着丈けっこう長めなの多いですが そこはやはりラルフローレン街着として着やすく着丈は若干短めに設定されており それだけでもかなり都会的なシルエットになりますサイズバランス抜群ですボタンはすべてスナップ留めってとこも着やすく気に入ってました状態も良いと思いますし 春秋めちゃくちゃ使えるかとm表記なんですがかなりデカめですワタシ182cmですがフツーに着れてました今ならもう少し小柄な方のほうが良い感じで羽織れるかもですね↓ ↓脇幅61cm着丈72cm肩幅50.5cm袖丈64cmカラー···ネイビー柄・デザイン···無地素材···コットン季節感···春、秋ビンテージヴィンテージrrlポロカントリー

