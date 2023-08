【18％OFF】 Kenyokoyama DEADATBUDOKAN VANS OLD SKOOL スニーカー

Ken Yokoyama / 横山健

2008年 DEAD AT BUDOKAN

VANS OLD SKOOL

サイズ US7(25.0cm)

新品未使用(紐通しもしてません)

箱あり(若干の経年劣化)

武道館ライブ会場で購入したもので、長時間並んで購入した思い出の品です。

新品未使用品で購入時の箱に入れた状態のまま自宅のクローゼットに保管していたものです。

素人保管になりますので、ご理解の上ご購入をお願いします。

Ken Yokoyama / 横山健

2008年 Hi-STANDARD

ハイスタ

ハイスタンダード

横山健

Ken Yokoyama

NAMBA69

PIZZA OF DEATH

ピザオブデス

AIR JAM

エアージャム

Woodstics

Solid Bond

難波章浩

恒岡章

Histandard

エアジャム

PIZZAOFDEATH

BBQ CHICKENS

dustbox

HAWAIIAN6

ハワイアンシックス

locofrank

OVER ARM THROW

SHANK

GOOD4NOTHING

HEY-SMITH

10-FEET

ELLEGARDEN

SHACHI

マキシマム ザ ホルモン

NUBO

HOT SQUALL

ROTTEN GRAFFTY

SiM

Jr.MONSTER

NOB

SABOTEN

ヤバイTシャツ屋さん

Northern19

F.I.B

WANIMA

KEN YOKOYAMA

EGG BRAIN

STOMPIN' BIRD

SUPER BEAVER

ENTH

DRADNATS

SHIMA

PAN

My Hair is Bad

Dizzy Sunfist

THE CHERRY COKE$

FOUR GET ME A NOTS

THE BOOGIE JACK

Boobie Trap

ロコフランク

BBQCHIKENS

Stack44

SHANK

04 Limited Sazabys SKOOL

Ken Yokoyama / 横山健2008年 DEAD AT BUDOKANVANS OLD SKOOLサイズ US7(25.0cm)新品未使用(紐通しもしてません)箱あり(若干の経年劣化)武道館ライブ会場で購入したもので、長時間並んで購入した思い出の品です。新品未使用品で購入時の箱に入れた状態のまま自宅のクローゼットに保管していたものです。素人保管になりますので、ご理解の上ご購入をお願いします。Ken Yokoyama / 横山健2008年 Hi-STANDARDハイスタハイスタンダード横山健Ken YokoyamaNAMBA69PIZZA OF DEATHピザオブデスAIR JAMエアージャムWoodsticsSolid Bond難波章浩恒岡章HistandardエアジャムPIZZAOFDEATHBBQ CHICKENSdustboxHAWAIIAN6ハワイアンシックスlocofrankOVER ARM THROWSHANKGOOD4NOTHINGHEY-SMITH10-FEETELLEGARDENSHACHIマキシマム ザ ホルモンNUBOHOT SQUALLROTTEN GRAFFTYSiMJr.MONSTERNOBSABOTENヤバイTシャツ屋さんNorthern19F.I.BWANIMAKEN YOKOYAMAEGG BRAINSTOMPIN' BIRDSUPER BEAVERENTHDRADNATSSHIMAPANMy Hair is BadDizzy SunfistTHE CHERRY COKE$FOUR GET ME A NOTSTHE BOOGIE JACKBoobie TrapロコフランクBBQCHIKENSStack44SHANK04 Limited Sazabys SKOOL

