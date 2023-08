ご覧いただきありがとうございます。

フォロー大歓迎の割引キャンペーン中!!

✅お得なフォロー割

✅さらにリピート割

✅まとめ買いが超お得

詳細はプロフィールをご覧ください。

‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣‣

【ブランド】reversal / リバーサル

【商品名】 eye c u SUNGLASSES "LHR" MATTE BLACK

【状態】 新品、未使用、正規品

購入して未使用のまま保管してます

【色】 マットブラック

【サイズ】 ワンサイズ

【商品説明】

reversalのサングラスです。

着用を忘れるような軽い掛け心地、テンプルのバネ感、

激しい動きの中でもずれにくいグリップなどといった

スポーツグラスの機能性を持ちつつも、

モダンでカジュアルなデザインを採用したアイウェアを展開するeye c u。

rvddwコラボレーションモデルはハイカーブでオーバーサイズのレンズと

スポーティで都会的なキャッツアイタイプのシェイプが特徴的なモデル『LHR』 のスペシャルカラー「マットブラック」。

艶消しのブラックシリコンでコーティングされた独特の手触りと各所に配されたロゴ。

レンズには99%紫外線カット・日光の照り返しを軽減する偏光レンズを使用。

様々なシーンに合わせて入れ替えられるよう、

フルブラックのDark、少し目の見えるPaleという2種類のレンズが付属。

(レンズは付け替えが出来ます)

普段使いはもちろん、よりアクティブなシーンでの活躍も期待出来ます。

スポーツや釣りなどの屋外レジャーやドライブはもちろん、

街中でサラッとかけるのにも最適です。

とても軽量で気軽に夏の移動に最適です。

即購入OKです。

よろしくお願いします。

この他リバーサル商品はタグをクリックしてください

#lifeisonetimervddw

#サングラス #sunglass #eyecy #偏光レンズ #REVERSAL #リバーサル #柔術 #ストリートファッション #格闘技 #筋トレ #mma #ゴルフ # #アウトドア #キャンプ #釣り #フィッシング

商品の情報 ブランド リバーサル 商品の状態 新品、未使用

