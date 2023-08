シュプリーム21ssウォーターピストルTシャツ

Supreme Water Pistol Teeです。

木村さんが私物で同型同色を着られております。

着用回数も少ないので、綺麗な状態です。

カラー:ネイビー

サイズ:XL

身幅61着丈78肩幅54袖丈24.5

多少の誤差はご了承ください。

受け取りご連絡をすぐにしていただける方のみご購入お願い致しますm(_ _)m

購入後のすり替え防止の為、キャンセル、返品は受け付けませんのでよろしくおねがいします。

supreme

Water Pistol Tee

商品の情報 商品のサイズ XL(LL) ブランド シュプリーム 商品の状態 目立った傷や汚れなし

シュプリーム21ssウォーターピストルTシャツ Supreme Water Pistol Teeです。木村さんが私物で同型同色を着られております。着用回数も少ないので、綺麗な状態です。カラー:ネイビーサイズ:XL身幅61着丈78肩幅54袖丈24.5多少の誤差はご了承ください。受け取りご連絡をすぐにしていただける方のみご購入お願い致しますm(_ _)m購入後のすり替え防止の為、キャンセル、返品は受け付けませんのでよろしくおねがいします。supreme

