贅沢 マークジェイコブス ハンドバッグ ハンドバッグ

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商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 やや傷や汚れあり

断捨離をしており、売り切りたいのでお値下げご相談ください！！MARC JACOBS / マーク ジェイコブス LITTLE BIG SHOT リトル ビッグ ショット ハンドバッグ「SNAPSHOT」の進化版「BIG SHOT」がスモールサイズになったトートバッグ「LITTLE BIG SHOT」サフィアーノ素材を使用しているので傷がつきにくく、汚れもつきにくいのがポイント。 ハンドル持ちでエレガントに、ワイドストラップで肩掛けすることでシックに、異なるスタイリングをお楽しみいただけます(^^)*ロックは飾りで、鍵としての機能はついておりません。カギも付属いたしませんのでご注意ください。 サイズ：横22－25.5cm、縦19cm、幅11cm、持ち手の長さ31.5cm、仕様：内側ファスナーポケット×1、オープンポケット×1、カラー：ベージュ素材：レザー【外部仕様】 ・多機能ポケット ・ファスナー付きポケット 【定価】・約62,000円ベルトは売り切れました。

商品の情報 ブランド マークバイマークジェイコブス 商品の状態 やや傷や汚れあり

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