当店だけの限定モデル フリスク様 専用 美容機器

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数年前に公式サイトにて購入しました。

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ラージのみメインで使用したいたので照射部分に少し使用感ありますが、その他ストロング、プレミアムともにほとんど使用せず美品です。

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プレミアムに関しては残り照射回数を見ての通り、

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レベル1で100万発、レベル10で30万発あります(数年前で思い出せずですが、未使用だと思われます)

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＋新品のエクストラと美顔スキンの2点もお付けします。こちらは新品未開封です。

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ミラーフィルムなども剥がしておりません。

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開封済みのラージ、ストロング、プレミアムに関しては、画像の通りなので必ず確認よろしくお願いします。

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エクストラ、スキンの新品を含みますが、その他はあくまでも中古であり、神経質な方、完璧をお求めの方は御遠慮願います。

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※ラージのみ照射部分使用感ございますが、その他は綺麗です。

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※眉毛脱毛器は付いていません。

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▼▼新品時の照射回数の参考までに(開封済み3点)▼▼▼

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商品の情報 商品の状態 目立った傷や汚れなし

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